Andrė Lukošiūtė Švedijoje užtikrintai pateko tarp 8 geriausių žaidėjų

Mačo pradžioje lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau kitame geime panaikino deficitą. Šeštajame geime A. Lukošiūtė atitrūko nuo varžovės, o aštuntajame laimėjo dar vieną švedės padavimų seriją.
Antrojo seto pradžioje A. Lukošiūtė neutralizavo „break pointą“, o kitame geime laimėjo varžovės padavimų seriją (2:0). Švedė dar bandė atsitiesti ir realizavo „break pointą“, bet kitame geime po dvigubos klaidos pralaimėjo savo padavimų seriją. Septintajame geime lietuvė atlaikė spaudimą ir neutralizavo „break pointą“, o aštuntajame laimėjo varžovės padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.
A. Lukošiūtė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvės lauks kita švedė – Lea Nilsson (WTA-945).
Dvejetuose pirmos pagal skirstymą A. Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki be kovos pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti uzbekę Milaną Maslenkovą ir šveicarę Aylinę Esiną Samardžič.
ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!