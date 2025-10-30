Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė Švedijoje užtikrintai pateko tarp 8 geriausių žaidėjų

2025-10-30 13:26
2025-10-30 13:26

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 1 valandą 28 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo švedę Isabellą Svahn (WTA-1227).

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 1 valandą 28 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo švedę Isabellą Svahn (WTA-1227).

0

Mačo pradžioje lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau kitame geime panaikino deficitą. Šeštajame geime A. Lukošiūtė atitrūko nuo varžovės, o aštuntajame laimėjo dar vieną švedės padavimų seriją.

Antrojo seto pradžioje A. Lukošiūtė neutralizavo „break pointą“, o kitame geime laimėjo varžovės padavimų seriją (2:0). Švedė dar bandė atsitiesti ir realizavo „break pointą“, bet kitame geime po dvigubos klaidos pralaimėjo savo padavimų seriją. Septintajame geime lietuvė atlaikė spaudimą ir neutralizavo „break pointą“, o aštuntajame laimėjo varžovės padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.

A. Lukošiūtė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvės lauks kita švedė – Lea Nilsson (WTA-945).

Dvejetuose pirmos pagal skirstymą A. Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki be kovos pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti uzbekę Milaną Maslenkovą ir šveicarę Aylinę Esiną Samardžič.

ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

