Justina Mikulskytė užtikrintai pradėjo ITF turnyrą Portugalijoje

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė realizuotais „break pointais“, o vėliau J. Mikulskytė laimėjo dar dvi varžovės padavimų serijas ir susikrovė triuškinančią persvarą (5:1). Septintajame geime ispanė deficitą kiek sušvelnino, bet vėliau eilinį kartą pralaimėjo savo padavimų seriją.
Antrasis setas prasidėjo identiškai – tenisininkės realizavo „break pointą“. Vėliau J. Mikulskytė tęsė dominavimą varžovės padavimų metu, pagerino žaidimą po savo padavimų ir surengė spurtą net 6:0. Ispanė septintajame geime turėjo tris „break pointus“, bet nepajėgė pristabdyti lietuvės.
J. Mikulskytė šiame mače laimėjo visas 7 ispanės padavimų serijas.
Lietuvei atiteko 4 WTA vienetų reitingo taškai ir 462 JAV doleriai. Aštuntfinalyje J. Mikulskytės lauks 19-metė vokietė Josy Daems (WTA-508).
32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-779) planavo startuoti nuo kvalifikacijos, bet vėliau išsibraukė iš dalyvių sąrašo.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
