  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė užtikrintai pradėjo ITF turnyrą Portugalijoje

2025-10-30 13:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 13:13

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro starte trečiadienį geriausia Lietuvos žaidėja 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-219) per pusantros valandos 6:2, 6:1 nugalėjo ispanę Ruth Rourą Llaverias (WTA-450).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė realizuotais „break pointais“, o vėliau J. Mikulskytė laimėjo dar dvi varžovės padavimų serijas ir susikrovė triuškinančią persvarą (5:1). Septintajame geime ispanė deficitą kiek sušvelnino, bet vėliau eilinį kartą pralaimėjo savo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis setas prasidėjo identiškai – tenisininkės realizavo „break pointą“. Vėliau J. Mikulskytė tęsė dominavimą varžovės padavimų metu, pagerino žaidimą po savo padavimų ir surengė spurtą net 6:0. Ispanė septintajame geime turėjo tris „break pointus“, bet nepajėgė pristabdyti lietuvės.

J. Mikulskytė šiame mače laimėjo visas 7 ispanės padavimų serijas.

Lietuvei atiteko 4 WTA vienetų reitingo taškai ir 462 JAV doleriai. Aštuntfinalyje J. Mikulskytės lauks 19-metė vokietė Josy Daems (WTA-508).

32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-779) planavo startuoti nuo kvalifikacijos, bet vėliau išsibraukė iš dalyvių sąrašo.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

