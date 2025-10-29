Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė po beveik 3 valandų kovos Švedijoje įveikė norvegę

2025-10-29 20:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 20:37

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro starte trečiadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 2 valandas 53 minutes 5:7, 6:4, 6:3 pasiekė pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią norvegę Matyldą Burylo (WTA-1313).

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro starte trečiadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 2 valandas 53 minutes 5:7, 6:4, 6:3 pasiekė pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią norvegę Matyldą Burylo (WTA-1313).

0

Pirmajame sete lietuvė buvo atitrūkusi (5:3), bet dešimtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau A. Lukošiūtė nerealizavo dviejų „break pointų“, o dvyliktajame geime „sausai“ pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

A. Lukošiūtė antrajame sete anksčiau susikrovė pranašumą ir jo neišbarstė (3:1, 4:2, 5:3, 6:4). Trečiajame sete A. Lukošiūtė atitrūko po penktojo geimo, o pergalę įtvirtino devintajame geime, kai laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją.

Lietuvė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje A. Lukošiūtė žais su švede Isabella Svahn (WTA-896).

Dvejetuose pirmos pagal skirstymą A. Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki be kovos pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti uzbekę Milaną Maslenkovą ir šveicarę Aylinę Esiną Samardžič.

ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

