Justas Trainauskas iškovojo pirmąjį ATP reitingo tašką ir laimėjo jau ketvirtą mačą iš eilės

Lietuvis pirmojo seto pradžioje atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, o vėliau spurtu 3:0 perėmė iniciatyvą (4:2). E. Rastas septintajame geime realizavo „break pointą“, bet aštuntajame J. Trainauskas varžovui atsakė tuo pačiu ir vėliau persvaros neišbarstė.
Antrąjį setą J. Trainauskas pradėjo nuo dviejų laimėtų varžovo padavimų serijų (3:0). E. Rastas vėliau kiek priartėjo (3:2), bet netrukus lietuvis realizavo dar vieną „break pointą“ (5:2). Aštuntajame geime E. Rastas iššvaistė „break pointą“, o lietuvis netrukus įtvirtino pergalę.
J. Trainauskas prieš tai kvalifikacijoje nugalėjo visus tris varžovus: 6:1, 6:4 – prancūzą Luką Morandą (ITF-1092), 6:2, 6:1 – japoną Takahiro Kubo ir 6:3, 6:1 – neutralų atletą Dmitrijų Vasiljevą.
J. Trainauskas pelnė pirmą ATP reitingo tašką per karjerą ir 258 JAV dolerius. Lietuvis anksčiau retai žaisdavo profesionalų turnyrus, nes dalyvaudavo NCAA studentų pirmenybėse.
Aštuntfinalyje lietuvio lauks amerikietis Mwendwa Mbithi (ATP-757).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Tokio paties rango turnyro Egipte kvalifikacijos neįveikė abu lietuviai. 18-metis Dovas Deršonas (ITF jaunių-791) pirmajame rate 3:6, 6:7 (5:7) nusileido ukrainiečiui Volodymyrui Užylovskyj, kuris kadaise buvo 492-oji pasaulio raketė. Tuo tarpu pirmas kvalifikacijoje pagal skirstymą 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1245) iš karto pateko į antrąjį ratą, kur 4:6, 0:3 anksčiau laiko pralaimėjo neutraliam atletui Romanui Valetovui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!