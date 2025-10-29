Caroline Wozniacki sureagavo į Danijos eksperto kritiką: „Tu esi klounas, bent jau išmok teniso taisykles“

„Jei Wozniacki priimtų vardinį kvietimą į „Australian Open“ turnyrą, tai būtų dar viena parodija. Jei tai įvyks, nukrisiu nuo kėdės. Traukinys jau nuvažiavo. Ji niekada nebepasieks teniso viršūnės“, – rėžė P. Bastiansenas.
C. Wozniacki ekspertui pateikė atsaką, išvadindama jį klounu.
„Jau daugiau nei 20 metų Peteris Bastiansenas šaiposi iš manęs. Tu esi klounas. Jei jau laikai save teniso ekspertu, tai bent išmok taisykles. Suprantu, kad ne visada lengva jas suvokti, kai pats niekada nežaidei aukščiausiame lygyje. Aš turiu „apsaugotą“ 71-os vietos reitingą. Tai reiškia, kad man nereikia vardinių kvietimų, jei aš noriu žaisti „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindiniuose etapuose. Po daugybės sunkių treniruočių metų ir žaidimo aukščiausiame lygyje aš turiu teisę daryti tai, kas geriausia man ir mano šeimai“, – sakė C. Wozniacki.
P. Bastiansenas tuomet puolė raminti aistras: „Žodžių karo su ja nepradėsiu. Pasakiau savo nuomonę, ji – savo. Ji turi teisę tai daryti“.
P. Bastiansenas ATP vienetų reitinge nebuvo pakilęs aukščiau 224-os vietos. Tuo tarpu C. Wozniacki yra 2018 m. „Australian Open“ čempionė ir 2017 m. „WTA Finals“ nugalėtoja. WTA ture danė iš viso laimėjo 30 vienetų turnyrų.
Danė iš pradžių karjerą sustabdė 2020 m. Vėliau prabilo apie reumatoidinio artrito diagnozę, pagimdė dukrą ir sūnų, o tada nusprendė grįžti į didįjį sportą. Visgi, pernai po pasitraukimo iš 2024 m. „US Open“ turnyro ji anksti baigė sezoną. Nuo to laiko danė nesužaidė nė vieno mačo, nevyko į „apšilimo“ turnyrus Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje, o tada mįslingai dingo iš „Australian Open“ dalyvių sąrašo, nors pagal reitingą būtų patekusi tiesiai į pagrindinį etapą.
Vėliau C. Wozniacki pranešė, kad laukiasi trečiojo vaiko su buvusia NBA žvaigžde Davidu Lee. Berniukas, vardu Maxas, gimė liepos 26 d.
