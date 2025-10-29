Smiginio žvaigždė Luke’as Littleris nespėjo į PDC turnyrą dėl avarijos Anglijoje, kurioje žuvo žmogus

Antras geriausias planetos žaidėjas atvyko į turnyro vietą praėjus 6 minutėms po registracijos pabaigos. Organizatoriai jokių išimčių nedarė ir L. Littlerio į turnyrą neįleido.
„Teks grįžti atgal į lovą. Pažiūrėsim, kas užims mano vietą“, – rašė L. Littleris.
Luke Littler misses the Players Championship 33 registration as he was stuck in traffic, meaning won't be able to take part 🫣 pic.twitter.com/NjWz4VxyX5— ESPN UK (@ESPNUK) October 29, 2025
Vėliau paaiškėjo, kad L. Littleris pavėlavo į turnyrą, nes įstrigo kamščiuose. Jie kilo dėl tragiškos autoavarijos.
„Nespėjau užsiregistruoti į turnyrą, o kažkas, deja, neteko gyvybės...“, – rašė L. Littleris, pareiškęs užuojautą aukos artimiesiems.
Darius Labanauskas (PDC-92) užsiregistruoti į turnyrą suspėjo. Lietuvis pirmajame rate 6:3 nugalėjo anglą Andrew Gildingą (PDC-33), o antrajame 4:6 pralaimėjo kitam anglui Matthew Dennantui (PDC-77).
