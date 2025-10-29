Kalendorius
Smiginio žvaigždė Luke’as Littleris nespėjo į PDC turnyrą dėl avarijos Anglijoje, kurioje žuvo žmogus

2025-10-29 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 21:10

Vigane (Anglija) trečiadienį surengtas PDC „Players Championship 33“ smiginio turnyras vyko be vieno iš favoritų – 18-mečio anglo Luke‘o Littlerio (PDC-2).

Luke'as Littleris | Scanpix nuotr.

Antras geriausias planetos žaidėjas atvyko į turnyro vietą praėjus 6 minutėms po registracijos pabaigos. Organizatoriai jokių išimčių nedarė ir L. Littlerio į turnyrą neįleido.

„Teks grįžti atgal į lovą. Pažiūrėsim, kas užims mano vietą“, – rašė L. Littleris.

Vėliau paaiškėjo, kad L. Littleris pavėlavo į turnyrą, nes įstrigo kamščiuose. Jie kilo dėl tragiškos autoavarijos.

„Nespėjau užsiregistruoti į turnyrą, o kažkas, deja, neteko gyvybės...“, – rašė L. Littleris, pareiškęs užuojautą aukos artimiesiems.

Darius Labanauskas (PDC-92) užsiregistruoti į turnyrą suspėjo. Lietuvis pirmajame rate 6:3 nugalėjo anglą Andrew Gildingą (PDC-33), o antrajame 4:6 pralaimėjo kitam anglui Matthew Dennantui (PDC-77).

