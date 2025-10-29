Skandalas: Izraelio vėliavą išniekinęs kikboksininkas diskvalifikuotas WAKO pasaulio taurės varžybose

„Vaizdai atidarymo ceremonijoje mane nustebino. Rusijos vėliavos, kuri, kaip žinia, tarptautinėse varžybose uždrausta, nebuvo, tačiau nebuvo ten ir Palestinos vėliavos, nors jos atstovai turnyre dalyvavo“, – pasakojo N. Hmede.
Libanietis dar labiau susinervino, kai atidarymo ceremonijoje pamatė Izraelio vėliavą.
„Taip išeina, kad rusai žudyti ukrainiečių negali, nes ukrainiečiai yra žmonės ir turi savo teises, bet palestiniečiai – jau ne žmonės. Štai kokia mąstysena ten vyrauja. Mes jų vėliavas niekiname ne be pagrindo. Mes taip darome, nes jie galvoja, kad mes neturime teisės gyventi. Dėl to aš paėmiau tą vėliavą, sulaužiau kotą ir sutrypiau pačią vėliavą“, – aiškino N. Hmede.
Anot kovotojo, vaizdo įrašą pamatė Izraelio ambasados darbuotojai, kurie paragino diskvalifikuoti visą Libano rinktinę, jei N. Hmede neatsiprašys dėl savo veiksmų.
„Libano rinktinė diskvalifikuota nebuvo, iš varžybų išmetė tik mane. Pasakė, kad nesikausiu, jei neatsiprašysiu. Aš atsakiau, kad neatsiprašyčiau, net jei man nupjautų galvą“, – pridėjo kovotojas, dar pareiškęs, kad didžiuojasi savo poelgiu.
N. Hmede turėjo kautis pagal kikbokso taisykles vyrų svorio kategorijoje ik 91 kg. Ketvirtfinalyje libaniečio varžovu turėjo būti uzbekas Barnobekas Ikromovas.
