Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Šiauliuose – istorinė sporto fiesta: Europos IGF graplingo čempionatas pritrauks per 300 dalyvių

2025-10-29 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 20:30

Lapkričio 15 dieną Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje vyks vienas laukiamiausių šių metų kovos menų renginių – 2025 m. Europos IGF graplingo čempionatas, suvienisiantis kovotojus ne tik iš Senojo žemyno, bet ir už jo ribų.

Graplingas | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 15 dieną Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje vyks vienas laukiamiausių šių metų kovos menų renginių – 2025 m. Europos IGF graplingo čempionatas, suvienisiantis kovotojus ne tik iš Senojo žemyno, bet ir už jo ribų.

REKLAMA
0

Iki registracijos pabaigos likus dviem savaitėms, organizatoriai džiaugiasi neįtikėtinu susidomėjimu – jau dabar užsiregistravo daugiau nei 300 atletų iš 31 klubo ir vienuolikos valstybių. Tarp dalyvių tokie žinomi klubai kaip Ukrainian Pankration Federation, Vigor Sport Club, Gracie Barra Brasa Latvia, A1 Jiu Jitsu Academy, A-Force BJJ (Kaunas, Šiauliai, Marijampolė, Panevėžys), RGA Vilnius, Mascarenhas Team Klaipėda, Šakių sporto klubas „Audra“, Yamasaki akademija ir daugelis kitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Šiaulius atvyks sportininkai iš Ukrainos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Brazilijos, Turkijos, Kamerūno, Bulgarijos ir Čekijos. Toks dalyvių sąrašas tik patvirtina, kad šių metų čempionatas bus vienas konkurencingiausių istorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Iškovoti medalį šiemet bus, kaip niekada, sunku – konkurencija milžiniška, o sportininkų lygis itin aukštas. Federacija kruopščiai pasiruošė šiam renginiui – nuo organizacinių detalių iki prizų. Originalūs čempionato medaliai ir diržai absoliučių kategorijų nugalėtojams jau pasiekė organizatorius, o čempionato marškinėliai – gamybos pabaigoje“, – pasakoja Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.

REKLAMA

Pasak jo, Šiauliuose susirinks ne tik geriausi graplingo atletai, bet ir tikra sporto bendruomenė, kuriai svarbiausia – kovos dvasia, pagarba varžovui ir sportinis tobulėjimas.

Čempionate gausiai dalyvaus ir stipriausi Lietuvos sportininkai, kurie gins savo šalies garbę, demonstruos ryžtą, techniką ir kovinę dvasią. Tai puiki galimybė darkart parodyti, kad Lietuva – graplingo šalis, kurioje auga talentingi ir motyvuoti kovotojai, gebantys varžytis su stipriausiais Europos atletais.

Organizatoriai viliasi, kad klubams vis dar tvirtinant sudėtis, per paskutines dvi savaites registracijų skaičius gerokai išaugs.

„Kviečiame visus graplingo entuziastus, kovotojus ir sporto mylėtojus tapti šio įspūdingo renginio dalimi – tiek ant tatamio, tiek tribūnose“, – ragina K. Smirnovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilkikų eilė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Uždarius sieną su Baltarusija – kalbos apie milijoninę žalą: saugumas brangiai kainuos? (229)
Gaisras prekybos centro „Ikea“ patalpose galimai kilo dėl padegimo, įtaria policija (Lukas Balandis/BNS)
Naujausia prokurorų žinia apie 3 ukrainiečius, sukėlusius gaisrą Vilniuje – įkaltinti Lenkijoje (5)
Varšuvos „Legia“ ultros | Instagram.com nuotr
Konferencijų lygos mače – „Legia“ ultrų plakatas su pretenzijomis į Vilnių ir Lvivą (3)
Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas
Lietuvos miestuose vyks nemokami pilietinio pasipriešinimo mokymai (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų