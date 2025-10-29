Atšauktas skrydis iš Vilniaus sukėlė problemų Lietuvos kovotojams: „Vos atvykus iš karto reikėjo svertis ir kitą dieną kovoti“

„Batumi Grand Prix“ absoliučios svorio kategorijos moterų varžybose šiemet triumfavo Marija Sekunda.
Vertinga patirtis
Klaipėdos „Shodan“ klubo (treneris – Lukas Kubilius) auklėtinė, Vilniuje treniruojama pasaulio čempionės Margaritos Čiuplytės („Shin“), pakeliui į finalą įveikė graikę Ioanną Ioannidou (du „wazari“), Paulę Lavrinovičiūtę (3:0) ir Europos čempionato prizininkę vengrę Csengę Toth (4:0).
Finale buvo įveikta pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtoja iš Kazachstano Alina Osipenko (1:0, 5:0).
„Varžybos paliko labai gerą įspūdį. Atmosfera buvo puiki, o kovos – įtemptos ir įdomios. Jaučiausi gana užtikrintai, pavyko parodyti tai, ką treniruočių metu nuosekliai tobulinome, – apie savo pasirodymą sakė M. Sekunda. – Žinoma, dar yra smulkmenų, kurias norėčiau patobulinti, bet bendrai pasirodymu esu labai patenkinta. Svarbiausia, kad pavyko mėgautis pačiu procesu ir įgyti vertingos patirties tolesniam tobulėjimui.“
„Marijos pirma kova nebuvo labai sunki, nes varžovė buvo jauna ir turinti mažiau patirties, o labiau patyrusi ir tituluota C. Toth buvo įveikta aktyviu darbu, inicijuojant daugiau kovinių veiksmų, – taip kovas vertino M. Čiuplytė. – Lygiai taip pat Marija laimėjo prieš Kazachstano sunkiasvorę jaunąją kiokušin karatė žvaigždę A. Osipenko. Varžovė buvo labai stipri ir galinga, bet nepadarė didelės žalos ir nepelnė taškų. Marija laimėjo kovinių elementų kiekybe, vedė kovą visą laiką.
Man patinka dirbti su Marija, nes matau joje dar labai daug potencialo ir „kampų“ kuriuos galima nušlifuoti. Jei ji toliau daug dirbs ir nepraras motyvacijos, matau ją ateityje ir ant pasaulio čempionato pakylos. Linkiu jai sėkmės ir tikėjimo savimi!“
Jaunųjų kovotojų debiutas
P. Lavrinovičiūtė, prieš susitikdama su M. Sekunda, įveikė ukrainietę Ahatą Katkovą ir Gulziją Umirzakovą iš Kazachstano.
Jos sesė Agnė Lavrinočiūtė įveikė kartvelę Tamriko Kurašvili, bet turėjo pripažinti Žanijos Kasymovos iš Kazachstano pranašumą.
Batumyje pirmą kartą savo jėgas suaugusiųjų absoliučios svorio kategorijos varžybose išbandė Lietuvos jaunimo lyderės Miglė Sabaliauskaitė ir Aurelija Narkevič. Kovotojos susitiko su patyrusiomis Kazachstano čempionėmis Zere Karimova bei Valerija Krestina ir pralaimėjo tik po atkaklių lygių kovų.
Vyrų varžybose dalyvavo Justinas Kvietka ir Laurynas Vaičikauskas. Pirmasis po 3 raundų kovos įveikė kazachą Arzu Tiulemesovą ir nokautu prieš daugkartinį Europos čempioną kartvelą Datą Putkaradzę, bet 0:5 pralaimėjo 40 kg sunkesniam Kazachstano kovotojui Rustamui Avzalovui.
L. Vaičikauskas laimėjo prieš Europos lengvo svorio čempioną Mindią Mgeladzę iš Sakartvelo (0:0, 5:0), bet antroje kovoje nusileido būsimam čempionui Andžejui Kinzerskiui iš Kazachstano.
Sunkumai dėl skrydžių
„Batumi Open“ jaunimo turnyre Deimantė Pašakarnytė (Vilniaus „Ippon“; treneris – Jevgenijus Jurutas) tapo merginų jaunučių (iki 16 metų) svorio kategorijos iki 50 kg vicečempione.
Pirmąsias 3 kovas Lietuvos atstovė laimėjo itin užtikrintai. Pirmojoje vos per 10 sek. pelnė „ippon“ prieš šeimininkų sportininkę Angeliną Mikhed, antrojoje per 40 sek. užsidirbo du „wazari“ kovodama su Aknur Azbergenova iš Kazachstano, o pusfinalyje per 30 sek. nokautavo dar vieną šios šalies atstovę Daryą Kogan.
Lemiamoje kovoje su ukrainiete Roksolana Prodyus teko susitaikyti su pralaimėjimu praleidus smūgį paskutinę akimirką. Šios sportininkės buvo susitikusios ir šių metų Europos U16 čempionato Klaipėdoje pusfinalyje, tuomet pergalę dar pirmajame raunde iškovojo D. Pašakarnytė.
Pasak trenerio J. Juruto, šių metų „Batumi Open“ turnyras buvo ypatingas ne tik dėl aukšto varžybų lygio, bet ir dėl sudėtingų kelionės aplinkybių.
„Į šį turnyrą vyko labai pajėgūs Lietuvos jaunieji sportininkai, tačiau jų pasirodymui įtakos turėjo ir kelionės sunkumai, – pasakojo treneris. – Komanda turėjo atskristi į Batumį trečiadienį, kad spėtų pailsėti ir pasiruošti kovoms, tačiau teko keisti planus, nes skrydis iš Vilniaus dėl pastaruoju metu garsiai aptarinėjamų priežasčių buvo atšauktas. Sportininkai į Batumį atvyko tik turnyro išvakarėse, vėlų vakarą, iš karto turėjo svertis ir jau kitą dieną lipti ant tatamio.“
Dėl nenumatytų aplinkybių iš 30 planuotų turnyro dalyvių iš Lietuvos į Batumį atvyko mažiau nei pusė.
„Varžybos buvo tikrai aukšto lygio, viskas suorganizuota profesionaliai, o ant tatamio susirinko daugybė pajėgių sportininkų iš įvairių Europos šalių, – pasakojo J. Jurutas. – Tai buvo puiki galimybė mūsų jaunimui pasitikrinti jėgas prieš varžovus iš šalių, kuriose sportininkai bręsta greičiau – jų fiziškumas ir jėga dažnai būna didesni. Esame patenkinti, kad, nepaisant kelionės sunkumų ir nuovargio, jaunieji kovotojai ne tik sugebėjo atvykti į varžybas, bet ir parodė, ką gali.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!