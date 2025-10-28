Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Vilniuje – Kęstučio Kavaliausko šansas užsitikrinti kovą dėl KOK čempiono diržo

2025-10-28 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 12:54

Lapkričio 14 dieną, MMA BUSHIDO‘99 TwinsBet arenoje, Vilniuje vyksianti kova tarp lietuvio Kęstučio Kavaliausko ir marokiečio Akramo Belmekki bus viena įsimintiniausių jų karjeroje. Šios kovos laimėtojas taps oficialiu pretendentu į KOK pasaulio čempiono diržą.

Kęstutis Kavaliauskas | Organizatorių nuotr.

0

„Mane labai motyvuoja faktas, kad ši kova atvers duris į galimybę turėti KOK čempiono titulą. Kovojau, treniravausi ir dirbau dėl to. Žinau, kad manęs laukia stiprus varžovas, bet tikiu savo jėgomis ir tuo, ką darau. Noriu įrodyti, kad visa ši kelionė veda teisinga kryptimi“, – kalbėjo Kęstutis Kavaliauskas.

Lietuvis savo paskutinėje dvikovoje įveikė gerai žinomą ir pavojingą varžovą brazilą Rodrigo Mineiro pademonstruodamas strategiškai gerai apgalvotą taktiką ir tvirtą charakterį. Sportininkas neslepia, kad galimybė kovoti dėl pasaulio čempiono diržo būtų didelis pasiekimas ir ilgai siektas tikslas.

Tuo tarpu Akram Belmekki į Vilnių atvyksta užtikrintas savo jėgomis. Paskutinėje kovoje jis nokautavo latvį Danielį Timašovą ir tvirtai siekia šanso kautis dėl titulo.

„Į Vilnių atvykstu ne stovėti eilėje. Atvykstu pasiimti tai, kas man priklauso. Mano tikslas – pasaulio čempiono titulas, o ši kova bus tik dar vienas žingsnis į viršūnę. Nesiruošiu laukti teisėjų sprendimo. Ketinu padaryti viską, kad vakaras baigtųsi mano pergale, ir kuo greičiau“, – sakė marokietis.

Kęstutis siunčia subtilią žinutę savo priešininkui: „Esu ramus žmogus, tačiau lapkričio 14 dieną pažadinsiu savo kitą pusę. Tą, kuri žino tik vieną žodį – pergalė. Kviečiu visus, neabejingus kovos menams, atvykti į areną palaikyti manęs šios svarbios dvikovos metu.“

Bilietus į renginį galima įsigyti bilietai.lt

