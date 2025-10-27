Marija Sekunda iškovojo aukso medalį tarptautinėse „Batumi Open“ kiokušin karatė varžybose

Šioje kategorijoje rungėsi net 21 kovotoja, tačiau Europos vicečempionė M. Sekunda buvo nenugalima – ji įveikė visas keturias varžoves. Aštuntfinalyje lietuvė nugalėjo graikę Ioanną Ioannidou, ketvirtfinalyje pranoko tautietę Paulę Lavrinovičiūtę, pusfinalyje – vengrę Csenge Toth, o įtemptame finale po pratęsimo palaužė praėjusių metų čempionę, kazachę Aliną Osipenką.
Už pergales ir pasiektą titulą M. Sekundai buvo įteikta taurė bei 1600 eurų piniginis prizas.
Sėkmingai pasirodė ir jaunoji Lietuvos atstovė Deimantė Pašakarnytė, kuri U16 svorio kategorijoje iki 50 kg iškovojo sidabro medalį. Pusfinalyje ji įveikė kazachę Darją Kogan, tačiau finale turėjo pripažinti ukrainietės Roksolanos Prodius pranašumą.
Iš viso Lietuvai „Batumi Open“ turnyre atstovavo net 30 sportininkų, tačiau tarp prizininkų pateko tik dvi minėtos atletės.
