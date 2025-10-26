Rakverėje – Lietuvos imtynininkų medaliai

Jaunučių U13 amžiaus grupėje vilnietis Maksimas Gorelikas (60 kg) ant menčių paguldė suomį Peetu Oksaneną, pranoko du ukrainiečius Zacharą Zajetsą (8:0) ir Andrejų Vitkovskį (11:8), tačiau finale 4:8 nusileido Davidui Lobianui iš Estijos ir iškovojo sidabro medalį. Svoryje kovėsi 6 jaunieji atletai.
Sajanas Potapenko (70 kg; 9 dal.) ankščiau laiko aiškia persvara 8:0 nugalėjo rumuną Stefaną Halipą, ant menčių patiesė latvį Dominiksą Priekulį ir Estijos imtynininką Daniljaną Iminovą, tačiau pusfinalyje rezultatu 0:9 nusileido Sviatoslavui Kovaliui ir Ukrainos.
Akistatoje dėl bronzos klaipėdietis dar kartą ant menčių paguldė Daniljaną Iminovą ir užėmė trečią vietą.
Jaunių (U17; 24 dalyviai) turnyre Benediktas Bubelevičius įrodė pranašumą prieš turką Ali Ozpinarą (8:0) ir tautietį Arną Kavaliauską (9:1), laimėjo sunkią dvikovą prieš suomį Jalo Ketoneną (2:0) ir paguldė ant menčių latvį Oliverį Irklį. Penktą dvikova su vengru Dominiku Szilagyiu baigėsi taikiai 1:1, tačiau pagal kriterijus pergalė atiteko suomiui. Akistatoje su gruzinu Georgiu Kvartskhava užfiksuotas rezultatas 3:7 varžovo naudai. Ši svarbi kova sėkmės atveju galėjo Benediktui atverti duris į finalą, tačiau viena grubi taktinė klaida lėmė atiduotus taškus varžovui.
Paskutinėje imtyje dėl bronzos medalio Benediktas prie kilimo prispaudė azerbaidžaniečio Isfahano Hasanovo mentes prie kilimo ir tenkinosi trečia vieta.
Tarptautiniame turnyre Estijoje kovėsi virš 650 imtynininkų.
