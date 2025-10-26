Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rakverėje – Lietuvos imtynininkų medaliai

2025-10-26 13:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 13:59

Rakverėje (Estija) vykusiame tarptautiniame Georgo Luricho imtynių turnyre trys mūsų šalies klasikai užėmė prizines vietas.

Benediktas Bubelevičius (UWW nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Rakverėje (Estija) vykusiame tarptautiniame Georgo Luricho imtynių turnyre trys mūsų šalies klasikai užėmė prizines vietas.

REKLAMA
0

Jaunučių U13 amžiaus grupėje vilnietis Maksimas Gorelikas (60 kg) ant menčių paguldė suomį Peetu Oksaneną, pranoko du ukrainiečius Zacharą Zajetsą (8:0) ir Andrejų Vitkovskį (11:8), tačiau finale 4:8 nusileido Davidui Lobianui iš Estijos ir iškovojo sidabro medalį. Svoryje kovėsi 6 jaunieji atletai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sajanas Potapenko (70 kg; 9 dal.) ankščiau laiko aiškia persvara 8:0 nugalėjo rumuną Stefaną Halipą, ant menčių patiesė latvį Dominiksą Priekulį ir Estijos imtynininką Daniljaną Iminovą, tačiau pusfinalyje rezultatu 0:9 nusileido Sviatoslavui Kovaliui ir Ukrainos.

REKLAMA
REKLAMA

Akistatoje dėl bronzos klaipėdietis dar kartą ant menčių paguldė Daniljaną Iminovą ir užėmė trečią vietą.

REKLAMA

Jaunių (U17; 24 dalyviai) turnyre Benediktas Bubelevičius įrodė pranašumą prieš turką Ali Ozpinarą (8:0) ir tautietį Arną Kavaliauską (9:1), laimėjo sunkią dvikovą prieš suomį Jalo Ketoneną (2:0) ir paguldė ant menčių latvį Oliverį Irklį. Penktą dvikova su vengru Dominiku Szilagyiu baigėsi taikiai 1:1, tačiau pagal kriterijus pergalė atiteko suomiui. Akistatoje su gruzinu Georgiu Kvartskhava užfiksuotas rezultatas 3:7 varžovo naudai. Ši svarbi kova sėkmės atveju galėjo Benediktui atverti duris į finalą, tačiau viena grubi taktinė klaida lėmė atiduotus taškus varžovui.

Paskutinėje imtyje dėl bronzos medalio Benediktas prie kilimo prispaudė azerbaidžaniečio Isfahano Hasanovo mentes prie kilimo ir tenkinosi trečia vieta.

Tarptautiniame turnyre Estijoje kovėsi virš 650 imtynininkų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų