TV3 naujienos > Sportas

Eze pelnė pergalingą įvartį prieš „Crystal Palace“, „Man City“ patyrė pralaimėjimą prieš „Aston Villa“

2025-10-26 17:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 17:58

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Arsenal“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „Crystal Palace“ futbolininkus.

0

Eberechi Eze pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.Tai buvo pirmas anglo pelnytas įvartis atstovaujant „kanonieriams“ prieš buvusį klubą. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Kanonieriai“ šiame susitikime iš viso atliko 10 smūgių, tuo tarpu „Crystal Palace“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 7.

„Arsenal“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 22 taškus ir užtikrintai rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Crystal Palace“ su 13 taškų žengia dešimtas.

Tuo tarpu kitame susitikime „Manchester City“ klubas svečiuose 0:1 nusileido „Aston Villa“ futbolininkams. 

Matty Cashas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Aston Villa“ į priekį 1:0.

„Aston Villa“ iš viso atliko 9 smūgius, kai tuo tarpu „Man City“ futbolininkai dvigubai daugiau – 18.

„Man City“ turi surinkęs 16 taškų ir rikiuojasi ketvirtoje lentelės pozicijoje, o „Aston Villa“ su 15 taškų žengia septinta.

