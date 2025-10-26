„Anadolu Efes“ išvargo pergalę prieš vidutiniokus Turkijos lygoje

Igorio Kokoškovo auklėtiniai išvykoje 81:74 (17:17, 20:18, 24:25, 20:14) pranoko Trabzono „Trabzonspor“ (2/3).
Likus žaisti dvi minutes komandas skyrė vos vienas metimas (75:72), bet Jordanas Loydas dvi atakas paeiliui uždarė tritaškiais ir išsprendė mačo baigtį.
19 taškų Stambulo klubui surinko Šehmusas Hazeras (6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam.), 13 – P.J.Dozieras 13 (0/5 tritaškių, 6 atk. kam.), 11 – Cole’as Swideris (2/6 tritaškių), po 8 – Rolandas Šmitas (6 atk. kam.) ir J.Loydas.
Šeimininkams 23 taškus pelnė Marcquise’as Reedas (7 rez. perd.), 11 – Berkas Demiras (3/5 tritaškių, 4 atk. kam.), 10 – Angelis Delgado (6 atk. kam.), po 8 – Okbenas Ulubay’us ir Tresas Tinkle’as.
Dabar „Anadolu Efes“ pasitinka dvigubą Eurolygos savaitę, per kurią viešės Paryžiuje ir Vitorijoje.
