Dubajaus ekipa tęsia pergalių seriją Adrijos lygoje

Dubajaus komandai 19 taškų pelnė Dwayne‘as Baconas, 13 – Kosta Kondičius, po 11 – Mfiondu Kabengele (9 atk. kam.) ir Nemanja Dangubičius.
KRKA 25 taškus įmetė Victoras Bailey, po 9 – Niko Bačvičius, Lovro Buljevičius (8 atk. kam.) ir Sukhmailas Mathonas.
Dubajaus klubas Eurolygoje netrukus kovos su Vitorijos „Baskonia“ ir Valensijos „Valencia“.
