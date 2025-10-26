Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Dubajaus ekipa tęsia pergalių seriją Adrijos lygoje

2025-10-26 16:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 16:17

Dubajaus „Dubai“ (4/0) ekipa Adrijos lygoje svečiuose 83:79 (24:16, 15:21, 20:22, 24:20) nugalėjo Novo Mesto KRKA (0/4).

0

Dubajaus komandai 19 taškų pelnė Dwayne‘as Baconas, 13 – Kosta Kondičius, po 11 – Mfiondu Kabengele (9 atk. kam.) ir Nemanja Dangubičius.

KRKA 25 taškus įmetė Victoras Bailey, po 9 – Niko Bačvičius, Lovro Buljevičius (8 atk. kam.) ir Sukhmailas Mathonas.

Dubajaus klubas Eurolygoje netrukus kovos su Vitorijos „Baskonia“ ir Valensijos „Valencia“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

