„Žalgiris“ įveikė „Gargždus“ permainingose LKL rungtynėse

Šviežiai iškilusiame Garžgdų sporto centre Tomo Masiulio auklėtiniai laimėjo89:73 (24:16, 21:17, 16:20, 28:20).
Žalgiriečiai vertėsi be Dovydo Giedraičio, šlaunies traumą Barselonoje patyrusio Nigelo Williamso-Gosso, o dėl apšilimo metu pajaustų skausmų nuo suolo nekilo ir Maodo Lo.
18-metis Kajus Mikalauskas pasirodė „Žalgirio“ starto penkete ir pasižymėjo keturiais taškais paeiliui, bet netrukus po jo klaidos dėjimą per nugarą atliko Jalonas Pipkinsas (6:4). Vėliau žalgiriečiai pasinaudojo dažnomis varžovų klaidomis ir dviem Ąžuolio Tubelio metimais atsiplėšė 22:16.
Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ pabėgo triuškinančiu skirtumu (39:20), bet ir gargždiškiai sukūrė gerbėjus nudžiuginusių epizodų. Benas Griciūnas dešimtuoju bandymu pataikė pirmąjį savo baudos metimą LKL sezone, o vėliau su J.Pipkinsu atliko po galingą dėjimą – 25:41. Vėliau B.Griciūnas išprovokavo nesportinę Edgaro Ulanovo pražangą, o „Gargždai“ dar kiek priartėjo – 33:45.
Antrąją mačo dalį įkraudamas su pražanga pradėjo Laurynas Birutis, bet pirmąjį šeimininkų tritaškį pataikė Deividas Gailius, o skirtumą dar labiau aptirpdė J.Pipkinso taškai – 42:49. Vien tuo „Gargždai“ nepasitenkino ir Trey’aus Pulliamo metimu paliko „Žalgiriui“ vos keturių taškų atsargą – 53:49. Iki ketvirčio pabaigos svečiai gaisrą prigesino – 61:53.
„Žalgiris“ trumpam susigrąžino dviženklę persvarą, bet dėjimų fiestą pratęsę šeimininkai netrukus vėl priartėjo (70:75), tribūnas ramino Sylvaino Francisco tritaškis. Vis dėlto lemiamu metu gargždiškių puolimas užstrigo ir rungtynės baigėsi jų eigos neatspinčiu skirtumu.
Gargždiškiai prieš čempionus laikėsi pataikę vos 35 procentus baudų metimų (5/14) ir 13 procentų tritaškių (2/15), nors net aštuonias atakas užbaigė dėjimais. Tuo tarpu „Žalgiriui“ taip pat nekrito tritaškiai (4/19, 21 procentas).
Žalgiriečių po šio mačo laukia triguba savaitė namuose – du Eurolygos namų mačai (prieš Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL) bei derbis prieš Vilniaus „Rytą“.
„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas (5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Ignas Brazdeikis (6/7 dvitaškių, 4 rez. perd.) po 13, Mosesas Wrightas 11, Sylvainas Francisco ir Laurynas Birutis (4 atk. kam.) po 10, Mantas Rubštavičius 9 (1/5 tritaškių), Ąžuolas Tubelis 8 (4/4 dvitaškių), Kajus Mikalauskas 7 (3 klaidos).
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 18 (4 rez. perd., 9/13 dvitaškių), Benas Griciūnas 15 (11 atk. kam., 3/10 baud. met.), Deividas Gailius 12 (5 atk. kam.), Joshas Haginsas 8 (8 rez. perd., 4 per. kam.).
