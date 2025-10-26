Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Žalgiris“ įveikė „Gargždus“ permainingose LKL rungtynėse

2025-10-26 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 16:20

Kauno „Žalgiris“ (5/1) pirmą kartą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) lankė „Gargždus“ (2/4).

I.Brazdeikis buvo vienas rezultatyviausių žalgiriečių (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ (5/1) pirmą kartą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) lankė „Gargždus“ (2/4).

REKLAMA
0

Šviežiai iškilusiame Garžgdų sporto centre Tomo Masiulio auklėtiniai laimėjo89:73 (24:16, 21:17, 16:20, 28:20).

Žalgiriečiai vertėsi be Dovydo Giedraičio, šlaunies traumą Barselonoje patyrusio Nigelo Williamso-Gosso, o dėl apšilimo metu pajaustų skausmų nuo suolo nekilo ir Maodo Lo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

18-metis Kajus Mikalauskas pasirodė „Žalgirio“ starto penkete ir pasižymėjo keturiais taškais paeiliui, bet netrukus po jo klaidos dėjimą per nugarą atliko Jalonas Pipkinsas (6:4). Vėliau žalgiriečiai pasinaudojo dažnomis varžovų klaidomis ir dviem Ąžuolio Tubelio metimais atsiplėšė 22:16.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ pabėgo triuškinančiu skirtumu (39:20), bet ir gargždiškiai sukūrė gerbėjus nudžiuginusių epizodų. Benas Griciūnas dešimtuoju bandymu pataikė pirmąjį savo baudos metimą LKL sezone, o vėliau su J.Pipkinsu atliko po galingą dėjimą – 25:41. Vėliau B.Griciūnas išprovokavo nesportinę Edgaro Ulanovo pražangą, o „Gargždai“ dar kiek priartėjo – 33:45.

REKLAMA

Antrąją mačo dalį įkraudamas su pražanga pradėjo Laurynas Birutis, bet pirmąjį šeimininkų tritaškį pataikė Deividas Gailius, o skirtumą dar labiau aptirpdė J.Pipkinso taškai – 42:49. Vien tuo „Gargždai“ nepasitenkino ir Trey’aus Pulliamo metimu paliko „Žalgiriui“ vos keturių taškų atsargą – 53:49. Iki ketvirčio pabaigos svečiai gaisrą prigesino – 61:53.

REKLAMA
REKLAMA

„Žalgiris“ trumpam susigrąžino dviženklę persvarą, bet dėjimų fiestą pratęsę šeimininkai netrukus vėl priartėjo (70:75), tribūnas ramino Sylvaino Francisco tritaškis. Vis dėlto lemiamu metu gargždiškių puolimas užstrigo ir rungtynės baigėsi jų eigos neatspinčiu skirtumu.

Gargždiškiai prieš čempionus laikėsi pataikę vos 35 procentus baudų metimų (5/14) ir 13 procentų tritaškių (2/15), nors net aštuonias atakas užbaigė dėjimais. Tuo tarpu „Žalgiriui“ taip pat nekrito tritaškiai (4/19, 21 procentas).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žalgiriečių po šio mačo laukia triguba savaitė namuose – du Eurolygos namų mačai (prieš Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL) bei derbis prieš Vilniaus „Rytą“.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas (5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Ignas Brazdeikis (6/7 dvitaškių, 4 rez. perd.) po 13, Mosesas Wrightas 11, Sylvainas Francisco ir Laurynas Birutis (4 atk. kam.) po 10, Mantas Rubštavičius 9 (1/5 tritaškių), Ąžuolas Tubelis 8 (4/4 dvitaškių), Kajus Mikalauskas 7 (3 klaidos).

„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 18 (4 rez. perd., 9/13 dvitaškių), Benas Griciūnas 15 (11 atk. kam., 3/10 baud. met.), Deividas Gailius 12 (5 atk. kam.), Joshas Haginsas 8 (8 rez. perd., 4 per. kam.).

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų