„Baskonia“ suklupo prieš UCAM Ispanijos lygoje

Lietuvis per 20 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 5 kamuolius, sykį prasižengė ir riko 5 naudingumo balus.
Baskams 17 taškų pelnė Kobi Simmonsas, 15 – Rodionas Kurucas, 13 – Hamidou Diallo (11 atk. kam.), 11 – Matteo Spagnolo, 10 – Timothe Luwawu-Cabarrot (9 atk. kam.).
Mursijos ekipai 25 taškus pridėjo Davidas DeJuliusas, 13 – Toni Nakičius, 12 – Emanuelis Cate‘as.
„Baskonia“ kitą savaitę Eurolygoje priims Dubajaus „Dubai“ ir Stambulo „Anadolu Efes“.
