TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Baskonia“ suklupo prieš UCAM Ispanijos lygoje

2025-10-26 15:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 15:51

Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (2/2) patyrė dar vieną nesėkmę Ispanijos lygoje ir svečiuose 84:89 (21:26, 17:23, 24:19, 22:21) nusileido Mursijos UCAM (3/1).

T.Sedekerskis pelnė 2 taškus

0

Lietuvis per 20 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 5 kamuolius, sykį prasižengė ir riko 5 naudingumo balus.

Baskams 17 taškų pelnė Kobi Simmonsas, 15 – Rodionas Kurucas, 13 – Hamidou Diallo (11 atk. kam.), 11 – Matteo Spagnolo, 10 – Timothe Luwawu-Cabarrot (9 atk. kam.).

Mursijos ekipai 25 taškus pridėjo Davidas DeJuliusas, 13 – Toni Nakičius, 12 – Emanuelis Cate‘as.

„Baskonia“ kitą savaitę Eurolygoje priims Dubajaus „Dubai“ ir Stambulo „Anadolu Efes“.

