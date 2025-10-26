Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lenkijoje – du Furmanavičiaus taškai

2025-10-26 16:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 16:00

Lenkijos čempionate pralaimėjimą patyrė Justo Furmanavičiaus atstovaujama Vloclaveko „Anwil“ (2/2) komanda, kuri namie 92:94 (14:18, 29:29, 22:31, 27:16) nusileido Ščecino „King Wilki Morskie“ (3/1).

J.Furmanavičius pelnė porą taškų (FIBA nuotr.)

Lenkijos čempionate pralaimėjimą patyrė Justo Furmanavičiaus atstovaujama Vloclaveko „Anwil" (2/2) komanda, kuri namie 92:94 (14:18, 29:29, 22:31, 27:16) nusileido Ščecino „King Wilki Morskie" (3/1).

0

J.Furmanavičius per 15 minučių pelnė 2 taškus (0/2 trit., 2/4 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.

„Anwil“ 22 taškus pridėjo Michalas Michalakas, 19 – Isaiah Mucius, 14 – Mate‘as Vučičius (9 atk. kam.). Varžovams po 14 taškų pelnė Anthony Robertsas ir Tomašas Gielo (8 atk. kam.).

