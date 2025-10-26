Lenkijoje – du Furmanavičiaus taškai

J.Furmanavičius per 15 minučių pelnė 2 taškus (0/2 trit., 2/4 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.
„Anwil“ 22 taškus pridėjo Michalas Michalakas, 19 – Isaiah Mucius, 14 – Mate‘as Vučičius (9 atk. kam.). Varžovams po 14 taškų pelnė Anthony Robertsas ir Tomašas Gielo (8 atk. kam.).
