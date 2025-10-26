Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Sostinėje – rezultatyvios lygiosios tarp „Riterių“ ir „Bangos“

2025-10-26 16:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 16:07

33-iasis Lietuvos futbolo A lygos turas startavo rezultatyviu susitikimu sostinėje – rungtynės tarp Vilniaus „Riterių“ ir Gargždų „Bangos“ baigėsi rezultatu 2:2 (1:2).

Denilsonas | fkriteriai.lt nuotr.

0

Svečiai sužaidus mažiau nei pusę minutę puikiai atakavo greitoje tranzicijoje, tačiau Vaido Magdušausko bandymas tikslo nepasiekė. Visgi, jau 4-ąją minutę sėkmingai ataką užbaigė namų šeimininkai, kai puikiai atsidengęs Meinardas Mikulėnas pasižymėjo iš arti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors mačas gargždiškiams dar labiau apsunko kai V. Magdušauskas patyrė traumą ir aikštę turėjo priverstinai palikti, gargždiškiai persvarą ne tik atstatė, bet ir išsiveržė į priekį. Po Roko Filipavičiaus perdavimų krito 2 įvarčiai – sykį galva pasižymėjo Ignas Venckus, kėlinio pabaigoje taiklus buvo ir po keitimo pasirodęs Pijus Srėbalius.

Paskutinę kėlinio minutę I. Venckus galėjo pelnyti dublį, tam sutrukdė puikiai poziciją užsiėmęs Antonio Tuta. 59-ąją minutę „Riteriai“ rezultatą išlygino, kai Armantas Vitkauskas atrėmė M. Mikulėno bandymą, o atšokusį kamuolį į tinklą siuntė kątik po keitimo pasirodęs Denilsonas Carvalho.

74-ąją minutę vilniečių vartų sargas turėjo darbo su Mato Ramanausko ir Maksimo Andrejevo šūviais, rungtynių pabaigoje pavojų ir vėl kėlė M. Ramanauskas.

Pasibaigus šioms 33-iojo turo rungtynėms „Banga“ su 38 taškais išlieka aštunta, savo ruožtu, iškovotas taškas „Riterius“ dar labiau priartino prie 9-osios pozicijos užsitikrinimo, jų sąskaitoje – 25 taškai

