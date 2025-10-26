Grigonis pelnė dviženklį taškų skaičių per „Panathinaikos“ pergalę prieš „Promitheas“

Ergino Atamano auklėtiniai namie 91:70 (20:21, 32:18, 23:17, 16:14) nugalėjo Patrų „Promitheas“ (1/3).
Favoritai atsiplėšė dar iki ilgosios pertraukos (52:39), o vėliau persvara dar labiau ūgtelėjo, neleisdama abejoti mačo baigtimi.
Marius Grigonis nugalėtojams per 22 minutes pelnė 10 taškų (1/2 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 5/5 baudų metimų), atkovojo ir prarado po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.
19 taškų Atėnų klubui atnešė Omeras Yurtsevenas (11 atk. kam., 7/9 dvitaškių), 14 – Kostas Mitoglou (7 atk. kam.), 13 – T.J.Shortsas, 11 – Jerianas Grantas, 9 – Cedi Osmanas.
Svečiams 20 taškų pelnė Robas Gray’us (4/5 tritaškių, 3 per. kam.), 17 – J.P.Macura (3/8 tritaškių), 14 – Leytonas Hammondsas (4/5 tritaškių), 8 – Athanasios Bazinas (6 klaidos).
Vilniaus „Ryto“ sutriuškinti „Promitheas“ artėjančią savaitę FIBA Čempionų lygoje nežais, o „Panathinaikos“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės namų maču prieš Tel Avivo „Maccabi“, vėliau vyks į Monaką.
