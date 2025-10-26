Lietuvos imtynininkai pasaulio jaunimo čempionate neiškovojo pergalių

Paskutinis iš mūsiškių startavęs Paulius Leščauskas, kaip ir kiti lietuviai, liko be pergalių. Laisvųjų imtynių svorio kategorijoje iki 86 kg P. Leščauskas pirmajame rate 2:10 nusileido kinui Minghui Liangui.
Lietuvio skriaudikas Novi Sade kalnų irgi nenuvertė. M. Liangas jau antrajame rate 0:10 pralaimėjo amerikiečiui Rocco Julianui Welshui ir baigė pasirodymą.
Pasaulio jaunimo imtynių čempionate kovėsi 6 lietuviai.
