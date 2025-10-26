Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos imtynininkai pasaulio jaunimo čempionate neiškovojo pergalių

2025-10-26 13:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 13:56

Novi Sade (Serbija) prie pabaigos artėjantis pasaulio jaunimo (iki 23 metų) imtynių čempionatas prastai susiklostė lietuviams.

Paulius Leščauskas | imtynes.lt nuotr.

Novi Sade (Serbija) prie pabaigos artėjantis pasaulio jaunimo (iki 23 metų) imtynių čempionatas prastai susiklostė lietuviams.

0

Paskutinis iš mūsiškių startavęs Paulius Leščauskas, kaip ir kiti lietuviai, liko be pergalių. Laisvųjų imtynių svorio kategorijoje iki 86 kg P. Leščauskas pirmajame rate 2:10 nusileido kinui Minghui Liangui.

Lietuvio skriaudikas Novi Sade kalnų irgi nenuvertė. M. Liangas jau antrajame rate 0:10 pralaimėjo amerikiečiui Rocco Julianui Welshui ir baigė pasirodymą.

Pasaulio jaunimo imtynių čempionate kovėsi 6 lietuviai.

