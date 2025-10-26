Kalendorius
Lietuvos kikboksininkai iškovojo aukso medalius atvirajame Balkanų čempionate

2025-10-26 14:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 14:24

Bosnijoje ir Hercegovinoje pasibaigė Balkanų šalių atviras kikbokso čempionatas. Jame sėkmingai pasirodė Lietuvos kovotojai.

„LT Pro Team“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Vyrų „Low Kick“ svorio kategorijoje iki 91 kg čempionu tapo Edgaras Banikonis. Jis pusfinalyje nugalėjo bosnį Leoną Skenderovičių, o finale pranoko kitą vietinį kovotoją Damjaną Kapetanovičių.

Auksą laimėjo ir K-1 jaunių svorio kategorijoje iki 63,5 kg kovojęs Edgaras Jurevič. Jis finale nugalėjo bosnį Omerą Mustafičių.

Domantas Mikšta ir Osvaldas Jukna tapo vicečempionais. Bronzą pridėjo Andrejus Bakirovas.

Lietuvos kikboksininkus treniruoja Vadim Zelev.

