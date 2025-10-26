Tajus Babaičenko Slovėnijoje iškovojo Europos jaunių dziudo taurės sidabro medalį

Jaunasis dziudo meistras įspūdingai startavo varžybose – kelyje iki finalo jis laimėjo keturias kovas. Pirmiausia T. Babaičenko nugalėjo šeimininkų sportininką Majų Markovičių, antrame rate įveikė bosnį Dušaną Vujičičių, trečioje dvikovoje pranoko neutralų atletą Aršaluisą Akopianą, o pusfinalyje susitvarkė su italų kovotoju Nicolo Signorini.
Finale lietuviui teko pripažinti neutralaus atleto Atmiro Mamijevo pranašumą.
Iš viso šioje svorio kategorijoje varžėsi 23 sportininkai.
Kiti Lietuvos atstovai – Timas Cimbolas (iki 60 kg) ir Vincentas Babravičius (iki 66 kg) – šįkart pergalių neiškovojo.
