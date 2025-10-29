Lietuvos jaunieji stalo tenisininkai iškovojo medalius turnyre Rygoje

Jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje sidabrą pelnė Motiejus Adamonis. Lietuvis tik finale 0-3 (8:11, 9:11, 7:11) nusileido latviui Artūrui Spaliui.
Toje pačioje amžiaus grupėje tarp merginų bronza pasidabino Karina Ivanauskaitė ir Eivilė Abramavičiūtė. Jos abi suklupo pusfinalyje.
Tarp jaunučių (iki 16 metų) auksą iškovojo Emilija Pščolovska ir M. Adamonis. Taip pat M. Adamonis triumfavo berniukų (iki 14 metų) grupėje, o tarp mergaičių vėl nenugalima buvo E. Pščolovska.
Jauniausiųjų varžybose (iki 12 metų) auksą laimėjo Kaja Tvorogal, o sidabrą – Eva Chalkovskytė. Tarp berniukų bronzą pridėjo Rapolas Petrauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!