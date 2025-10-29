Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunieji stalo tenisininkai iškovojo medalius turnyre Rygoje

2025-10-29 14:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 14:32

Tarptautiniame „Riga City Council’s Youth Cup 2025“ stalo teniso turnyre, kuris vyko spalio 23–26 dienomis Latvijoje, sėkmingai pasirodė Lietuvos žaidėjai.

„Sostinės tauro“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje sidabrą pelnė Motiejus Adamonis. Lietuvis tik finale 0-3 (8:11, 9:11, 7:11) nusileido latviui Artūrui Spaliui.

Toje pačioje amžiaus grupėje tarp merginų bronza pasidabino Karina Ivanauskaitė ir Eivilė Abramavičiūtė. Jos abi suklupo pusfinalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp jaunučių (iki 16 metų) auksą iškovojo Emilija Pščolovska ir M. Adamonis. Taip pat M. Adamonis triumfavo berniukų (iki 14 metų) grupėje, o tarp mergaičių vėl nenugalima buvo E. Pščolovska.

Jauniausiųjų varžybose (iki 12 metų) auksą laimėjo Kaja Tvorogal, o sidabrą – Eva Chalkovskytė. Tarp berniukų bronzą pridėjo Rapolas Petrauskas.

