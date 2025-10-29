Ketvirtas kartas iš eilės: „Lietkabelis“ Europos taurėje pratęsė pralaimėjimų seriją

Rasheedas Sulaimonas padėjo „Budučnost“ išsiveržti į priekį (6:3), bet Jamelas Morrisas greitai lygino rezultatą. Pranašumą vis tik svečiai atgavo (11:6), nors J.Morrisas su Lazaru Mutičiumi scenarijų kartojo ir grąžino lygybę – 13:13. Gabrielius Maldūnas išvedė į priekį savo komandą (18:17), o po pirmo kėlinio Danieliaus Lavrinovičiaus dėka „Lietkabelis“ pirmavo 28:25.
„Budučnost“ komanda vėl lygino rezultatą (34:34), o spurtą pratęsęs Juwanas Morganas jį persvėrė – 39:34. Gera atkarpa atsakė ir panevėžiečiai (39:39), tačiau svarstyklės darkart sviro svečių naudai – 46:41. „Budučnost“ įgijo rekordinį pranašumą (51:43) ir vertė Nenadą Čanaką prašyti pertraukėlės. Po antrojo kėlinio svečių komanda pirmavo 59:50.
Augustine‘as Rubitas artino panevėžiečius prie varžovų (57:61), prisijungė Jamelas Morrisas, kol komandas skyrė vos 3 taškai – 60:63. Abiejų komandų atakos strigo daugiau nei 2 minutėms, tad labiau priartėti nepavyko, bet galiausiai Vytenis Lipkevičius sumetė svarbias baudas – 65:68. Michaelas Flowersas deficitą tirpdė dar labiau (70:72), o po trečio kėlinio „Lietkabelis“ atsiliko 72:77.
Podgoricos komanda siekė laikytis priekyje (84:76), nepaisant A.Rubito taškų. Kristianas Kullamae smeigė svarbų tritaškį (79:84), vis tik priartėti labiau panevėžiečiams nepavyko. Likus minutei komandas skyrė 10 taškų (86:96) ir šansų nebeliko.
„Lietkabelis“: Michaelas Flowersas 20 (3/4 trit.), Augustine‘as Rubitas 17, Jamelas Morrisas 12 (6 rez. perd.), Lazaras Mutičius 11 (5 atk. kam.), Kristianas Kullamae 10.
„Budučnost“: Juwanas Morganas 17 (5 atk. kam., 7 rez. perd.), Yogi Ferrellas 16 (8 rez. perd.), Axelis Bouteille‘is 15, Nikola Tanaskovičius ir Jerry Boutsiele‘is (8 atk. kam.) – po 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!