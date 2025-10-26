Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Budučnost“ į Lietuvą vyksta po pergalės Jarumbauską ir Vienos ekipą

2025-10-26 23:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 23:27

Adrijos lygos mače pergalės prieš Europos taurės klubą nepasiekė Simas Jarumbauskas.

S.Jarumbauskas nesužibo prieš Europos taurės klubą

Adrijos lygos mače pergalės prieš Europos taurės klubą nepasiekė Simas Jarumbauskas.

REKLAMA
0

Lietuvio atstovaujama Vienos „Vienna“ (2/2) namie 78:83 (16:27, 22:20, 20:21, 20:15) krito prieš Podgoricos „Budučnost“ (3/1).

S.Jarumbauskas per 23 minutes surinko 4 taškus (1/1 dvitaškio, 0/4 tritaškių, 2/7 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 pražangas bei 2 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po 18 taškų lietuvio komandai surinko Gregoras Glasas (7 atk. kam., 4/9 tritaškių) ir Souleymane’as Boumas (4/7 tritaškių), 12 – Lovre Runjičius, 10 – Samuelis Hunteris.

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams po 13 taškų sumetė Jerry Boutsiele (7 atk. kam.) ir Axelis Bouteille (6 atk. kam., 1/5 tritaškių), po 11 – Jamesas Thompsonas (4/4 dvitaškių) ir Rasheedas Sulaimonas, po 9 – Nikola Tanaskovičius (6 atk. kam., 4/4 dvitaškių) ir Yogi Ferrellas (4 rez. perd.), 8 – Oleksandras Kovliaras (5 rez. perd.).

„Budučnost“ artimiausią mačą žais Lietuvoje – juodkalniečiai atvyksta trečiadienio Europos taurės mačui prieš Panevėžio „Lietkabelį“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų