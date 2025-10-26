„Budučnost“ į Lietuvą vyksta po pergalės Jarumbauską ir Vienos ekipą

Lietuvio atstovaujama Vienos „Vienna“ (2/2) namie 78:83 (16:27, 22:20, 20:21, 20:15) krito prieš Podgoricos „Budučnost“ (3/1).
S.Jarumbauskas per 23 minutes surinko 4 taškus (1/1 dvitaškio, 0/4 tritaškių, 2/7 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 pražangas bei 2 naudingumo balus.
Po 18 taškų lietuvio komandai surinko Gregoras Glasas (7 atk. kam., 4/9 tritaškių) ir Souleymane’as Boumas (4/7 tritaškių), 12 – Lovre Runjičius, 10 – Samuelis Hunteris.
Nugalėtojams po 13 taškų sumetė Jerry Boutsiele (7 atk. kam.) ir Axelis Bouteille (6 atk. kam., 1/5 tritaškių), po 11 – Jamesas Thompsonas (4/4 dvitaškių) ir Rasheedas Sulaimonas, po 9 – Nikola Tanaskovičius (6 atk. kam., 4/4 dvitaškių) ir Yogi Ferrellas (4 rez. perd.), 8 – Oleksandras Kovliaras (5 rez. perd.).
„Budučnost“ artimiausią mačą žais Lietuvoje – juodkalniečiai atvyksta trečiadienio Europos taurės mačui prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!