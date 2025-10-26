„Hapoel“ užtikrintai skinasi pergales Izraelio lygoje

Eurolygos klubas savo arenoje 89:63 (30:18, 26:21, 19:10, 14:14) nugalėjo Ness Zionos „Ironi“ (0/3).
18 taškų nugalėtojams surinko Tai’us Odiase (6/7 dvitaškių), 12 – Antonio Blakeney (3/7 tritaškių, 5 atk. kam.), 11 – Yiftachas Zivas (4/5 dvitaškių), 10 – Jonathanas Motley (4/6 dvitaškių), 9 – Tyleris Ennisas.
Pergales vietinėse pirmenybėse „Hapoel“ skina vidutiniu 17,3 taško pranašumu.
Svečiams 18 taškų pelnė Itay’us Moskovitsas (6/7 dvitaškių), 11 – Spenceris Weiszas (3/6 tritaškių), 10 – Udoka Azubuike (5/5 dvitaškių, 6 atk. kam.).
„Hapoel“ per dvigubą Eurolygos savaitę susigrums su Belgrado „Partizan“ ir Pirėjo „Olympiacos“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!