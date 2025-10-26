Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Hapoel“ užtikrintai skinasi pergales Izraelio lygoje

2025-10-26 22:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 22:48

Izraelio pirmenybėse nesuklupę išlieka Tel Avivo „Hapoel“ (3/0).

J.Motley buvo tarp lyderių (Scanpix nuotr.)

Izraelio pirmenybėse nesuklupę išlieka Tel Avivo „Hapoel“ (3/0).

REKLAMA
0

Eurolygos klubas savo arenoje 89:63 (30:18, 26:21, 19:10, 14:14) nugalėjo Ness Zionos „Ironi“ (0/3).

18 taškų nugalėtojams surinko Tai’us Odiase (6/7 dvitaškių), 12 – Antonio Blakeney (3/7 tritaškių, 5 atk. kam.), 11 – Yiftachas Zivas (4/5 dvitaškių), 10 – Jonathanas Motley (4/6 dvitaškių), 9 – Tyleris Ennisas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pergales vietinėse pirmenybėse „Hapoel“ skina vidutiniu 17,3 taško pranašumu.

Svečiams 18 taškų pelnė Itay’us Moskovitsas (6/7 dvitaškių), 11 – Spenceris Weiszas (3/6 tritaškių), 10 – Udoka Azubuike (5/5 dvitaškių, 6 atk. kam.).

„Hapoel“ per dvigubą Eurolygos savaitę susigrums su Belgrado „Partizan“ ir Pirėjo „Olympiacos“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Ginatas atliko dvigubą dublį
„Hapoel“ pergalingai pradėjo Izraelio krepšinio sezoną

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų