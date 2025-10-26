Italijoje – Gvido Gineičio klubo pergalė

Tuo metu Italijos „Primavera“ lygoje visas rungtynes žaidė vartininkas Ernestas Lysionok ir gynėjas Lukas Klišys, o jų ginama „Genoa“ U-20 ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Lecce“ U-20 ekipa.
Italijos „Serie D“ lygoje Augustinas Klimavičius žaidė startinėje sudėtyje, o jo atstovaujamas „Sestri Levante“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Lavagnese“ klubu.
Belgijos lygoje gynėjas Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes ir padėjo Briugės „Cercle“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Waregem“ klubu.
Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas sužaidė visas rungtynes, o gynėjo atstovaujamas „Celje“ klubas išvykoje sužaidė su „Mura“ klubu.
Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas žaidė 57 minutes, o lietuvio klubas Olomouco „Sigma“ namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Prahos „Slavia“ klubu.
Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes antroje Turkijos lygoje, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Amedspor“ klubu.
Antroje Japonijos lygoje lietuvis Vykintas Slivka žaidė nuo 62 minutės, bet jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas išvykoje 2:3 nusileido „Vegalta Sendai“ klubui. Įdomu tau, kad V. Slivkai žengus į aikštę „Sagan“ pirmavo dar 2:0, o varžovai dar gavo raudoną kortelę, bet jie vis tiek sugebėjo įmušti tris įvarčius be atsako ir iškovoti pergalę.
Antroje Kinijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Rimvydas Sadauskas, bet jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Shijiazhuang Gongfu“ klubu.
Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Naxxar“ klubu.
Latvijos lygoje Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes, bet jo klubas „Grobina“ išvykoje net 0:5 nusileido Rygos RFS klubui.
Kazachstane dėl kelio traumos žaisti negalintis Kipras Kažukolovas turėjo praleisti svarbiausias sezono rungtynes. Paskutinio turo rungtynėse „Astana“ išvykoje susitiko su Almatos „Kairat“ klubu ir tos rungtynės lėmė šalies čempiono likimą. Šalies čempionu galiausiai tapo „Kairat“ klubas, kadangi rungtynės pasibaigė lygiosiomis 1:1 ir „Kairat“ su 59 taškais finišavo pirmas, o „Astana“ su 57 taškais liko antra.
