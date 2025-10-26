Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžys“ užtikrintai laimėjo Telšiuose

2025-10-26 18:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 18:52

Dar vienas 33-iojo turo Lietuvos futbolo A lygos susitikimas įvyko Panevėžyje, kur vietos ekipa nepagailėjo svečių. „Panevėžys“ be didesnio pasipriešinimo įveikė Telšių „Džiugą“, tai jiems pavyko padaryti rezultatu 4:1 (3:0).

Lucas de Vega | fk-panevezys.lt nuotr.

Dar vienas 33-iojo turo Lietuvos futbolo A lygos susitikimas įvyko Panevėžyje, kur vietos ekipa nepagailėjo svečių. „Panevėžys“ be didesnio pasipriešinimo įveikė Telšių „Džiugą“, tai jiems pavyko padaryti rezultatu 4:1 (3:0).

REKLAMA
0

Sužaidus kiek mažiau nei pusė kėlinio Lucas de Vega nelengvoje situacijoje surado Gastoną Romano, jo bandymą sustabdė Danylo Ryabenko. Panevėžiečiai atsakė įvarčiu – Po Ernesto Veliulio perdavimo Marko Bačanino smūgis skriejo į vartų konstrukciją, telšiškiai kamuolio iš baudos aikštelės neišmušė, o tuo pasinaudojo Elivelto Ribeiro Dantas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

26-ąją minutę rezultatas padvigubėjo, kai Salomonas Kouadio buvo sustabdytas varžovų vartų sargo, atšokusį kamuolį į tinklą siuntė Rokas Rasimavičius. Tai nebuvo viskas pirmoje pusėje: E. Veliulis atliko rezutatyvų perdavimą Lucui de Vegai, kuris meistriškai kamuolį perkėlė per varžovų vartų sargą.

REKLAMA
REKLAMA

53-iąją minutę Abdoulas Dante savo baudos aikštelėje prasižengė prieš Simoną Urbį, prie kamuolio stojęs Ibrahimas Cisse baudinį realizavo. Sužaidus kiek ilgiau nei valandą po kampinio pavojingai galva atakavo džiugiečių įvarčio autorius, tačiau šūvis skriejo tiesiai į Vytautą Černiauską.

REKLAMA

D. Ryabenko turėjo reaguoti į Ernesto Veliulio smūgį, o tašką rungtynėse jau per pridėtą laiką padėjo Ariagneris Smithas, kuris pasižymėjo po R. Rasimavičiaus rezultatyvaus perdavimo.

Po susitikimo „Panevėžys“ sąskaitoje turi 46 taškus ir jau kitame ture galės užsitikrinti 6-ąją poziciją čempionate, „Džiugas“ – su 42 taškais rikiuojasi laipteliu žemiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų