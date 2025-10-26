„Panevėžys“ užtikrintai laimėjo Telšiuose

Sužaidus kiek mažiau nei pusė kėlinio Lucas de Vega nelengvoje situacijoje surado Gastoną Romano, jo bandymą sustabdė Danylo Ryabenko. Panevėžiečiai atsakė įvarčiu – Po Ernesto Veliulio perdavimo Marko Bačanino smūgis skriejo į vartų konstrukciją, telšiškiai kamuolio iš baudos aikštelės neišmušė, o tuo pasinaudojo Elivelto Ribeiro Dantas.
26-ąją minutę rezultatas padvigubėjo, kai Salomonas Kouadio buvo sustabdytas varžovų vartų sargo, atšokusį kamuolį į tinklą siuntė Rokas Rasimavičius. Tai nebuvo viskas pirmoje pusėje: E. Veliulis atliko rezutatyvų perdavimą Lucui de Vegai, kuris meistriškai kamuolį perkėlė per varžovų vartų sargą.
53-iąją minutę Abdoulas Dante savo baudos aikštelėje prasižengė prieš Simoną Urbį, prie kamuolio stojęs Ibrahimas Cisse baudinį realizavo. Sužaidus kiek ilgiau nei valandą po kampinio pavojingai galva atakavo džiugiečių įvarčio autorius, tačiau šūvis skriejo tiesiai į Vytautą Černiauską.
D. Ryabenko turėjo reaguoti į Ernesto Veliulio smūgį, o tašką rungtynėse jau per pridėtą laiką padėjo Ariagneris Smithas, kuris pasižymėjo po R. Rasimavičiaus rezultatyvaus perdavimo.
Po susitikimo „Panevėžys“ sąskaitoje turi 46 taškus ir jau kitame ture galės užsitikrinti 6-ąją poziciją čempionate, „Džiugas“ – su 42 taškais rikiuojasi laipteliu žemiau.
