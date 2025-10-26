Tavareso dominavimas atvedė „Real“ į užtikrintą pergalę

Karališkasis klubas namie 87:75 (21:17, 21:18, 23:20, 22:20) įveikė Manresos BAXI (1/3).
„Real“ pergalę nukalė be didelių spurtų – visi kėliniai laimėti 2–4 taškų persvara ir tai galiausiai virto dviženkliu pranašumu.
Baudos aikštelėje karaliavo Walteris Tavaresas – 21 minutė, 16 taškų (3/4 dvitaškių, 10/10 baudų metimų), 14 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 5 blokai, 6 išprovokuotos pražangos bei 39 naudingumo balai.
Geriausiai Žaliojo Kyšulio salų milžinui talkino po 12 taškų surinkę Trey’us Lylesas (4 atk. kam.), Facundo Campazzo ir Usmanas Garuba (9 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 9 pridėjo Alberto Abalde.
Svečiams 18 taškų sumetė Grantas Goldenas (8/13 dvitaškių, 5 atk. kam.), 13 – Alexas Reyesas (1/6 tritaškių, 5 atk. kam.), 11 – Retinas Obasohanas (3/12 metimų), 10 – Hugo Benitezas.
„Real“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės Miunchene, o užbaigs namų maču prieš Stambulo „Fenerbahče“.
