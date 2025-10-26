Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tavareso dominavimas atvedė „Real“ į užtikrintą pergalę

2025-10-26 22:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 22:38

Ispanijos pirmenybėse su vidutiniokais susitvarkė Madrido „Real“ (3/1).

W.Tavaresas karaliavo baudos aikštelėje

Ispanijos pirmenybėse su vidutiniokais susitvarkė Madrido „Real“ (3/1).

REKLAMA
0

Karališkasis klubas namie 87:75 (21:17, 21:18, 23:20, 22:20) įveikė Manresos BAXI (1/3).

„Real“ pergalę nukalė be didelių spurtų – visi kėliniai laimėti 2–4 taškų persvara ir tai galiausiai virto dviženkliu pranašumu.

Baudos aikštelėje karaliavo Walteris Tavaresas – 21 minutė, 16 taškų (3/4 dvitaškių, 10/10 baudų metimų), 14 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 5 blokai, 6 išprovokuotos pražangos bei 39 naudingumo balai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausiai Žaliojo Kyšulio salų milžinui talkino po 12 taškų surinkę Trey’us Lylesas (4 atk. kam.), Facundo Campazzo ir Usmanas Garuba (9 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 9 pridėjo Alberto Abalde.

Svečiams 18 taškų sumetė Grantas Goldenas (8/13 dvitaškių, 5 atk. kam.), 13 – Alexas Reyesas (1/6 tritaškių, 5 atk. kam.), 11 – Retinas Obasohanas (3/12 metimų), 10 – Hugo Benitezas.

„Real“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės Miunchene, o užbaigs namų maču prieš Stambulo „Fenerbahče“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų