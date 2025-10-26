„Virtus“ prieš išvyką į Kauną suklupdė Beliausko komandą

Lietuvio klubas išvykoje 71:90 (23:23, 12:26, 19:22, 17:19) krito prieš Bolonijos „Virtus“ (3/1).
Pirmasis kėlinys buvo lygus, bet šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos susikūrė dviženklę persvarą (49:35) ir vėliau ją tik didino.
L.Beliauskas prieš Eurolygos klubą per 22 minutes pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/5 tritaškių), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, gavo bloką, kartą prasižengė ir surinko vienintelį naudingumo balą.
14 taškų Sasario klubui atnešė Desure’as Buie (4/7 tritaškių, 7 rez. perd.), 12 – Carlosas Marshallas (3/8 tritaškių).
Nugalėtojams 21 tašką pelnė Derrickas Alstonas (6 atk. kam.), 20 – Alenas Smailagičius (8 atk. kam.), 19 – Mattas Morganas, 9 – Mouhametas Dioufas.
„Virtus“ dabar ruošiasi kelionei į Kauną, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę, o iš Lietuvos pasuks į Miuncheną.
