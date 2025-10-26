Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Virtus“ prieš išvyką į Kauną suklupdė Beliausko komandą

2025-10-26 22:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 22:28

Italijos pirmenybėse ir toliau be pergalių lieka Sasario „Dinamo“ (0/4) su Laurynu Beliausku.

A.Smailagičius buvo vienas pergalės kalvių

Italijos pirmenybėse ir toliau be pergalių lieka Sasario „Dinamo“ (0/4) su Laurynu Beliausku.

0

Lietuvio klubas išvykoje 71:90 (23:23, 12:26, 19:22, 17:19) krito prieš Bolonijos „Virtus“ (3/1).

Pirmasis kėlinys buvo lygus, bet šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos susikūrė dviženklę persvarą (49:35) ir vėliau ją tik didino.

L.Beliauskas prieš Eurolygos klubą per 22 minutes pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/5 tritaškių), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, gavo bloką, kartą prasižengė ir surinko vienintelį naudingumo balą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

14 taškų Sasario klubui atnešė Desure’as Buie (4/7 tritaškių, 7 rez. perd.), 12 – Carlosas Marshallas (3/8 tritaškių).

Nugalėtojams 21 tašką pelnė Derrickas Alstonas (6 atk. kam.), 20 – Alenas Smailagičius (8 atk. kam.), 19 – Mattas Morganas, 9 – Mouhametas Dioufas.

„Virtus“ dabar ruošiasi kelionei į Kauną, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę, o iš Lietuvos pasuks į Miuncheną.

