TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Bendžius – rezultatyvus, tačiau Udinės komanda Italijoje vis dar be pergalių

2025-10-26 22:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 22:13

Italijos pirmenybėse be pergalių lieka Udinės „Apu“ (0/4) ekipa su Eimantu Bendžiumi.

E.Bendžius buvo geriausias komandoje

0

Lietuvio klubas išvykoje 85:92 (30:26, 19:21, 24:24, 12:21) krito prieš Triestės „Pallacanestro“ (2/2).

E.Bendžius per 33 minutes surinko 14 taškų (2/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką, 3 pražangas bei 17 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Snaiperis buvo efektyviausias komandoje.

Dar 14 taškų Udinės klubui surinko Mirza Alibegovičius (2/9 tritaškių), 13 – Anthony Hickey (1/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 11 – Irisas Ikangi (3/5 tritaškių), po 10 – Christianas Mekowulu ir D.J.Brewtonas.

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Juanas Toscano-Andersonas (10 atk. kam., 4 rez. perd.), 16 – Mady Sissoko (8 atk. kam.), 14 – Colbey Rossas (6 rez. perd., 6 klaidos), 13 – Jahmi’us Ramsey, 12 – Jarrodas Uthoffas (5 atk. kam., 1/5 tritaškių).

Penktajame ture „Apu“ pirmosios pergalės sieks svečiuose pas Sasario „Dinamo“ su Laurynu Beliausku.

