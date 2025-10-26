Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičius praleis savaitę dėl traumos – „Lakers“ lieka be abiejų žvaigždžių

2025-10-26 22:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 22:05

Los Andželo „Lakers“ kurį laiką turės verstis be abiejų savo žvaigždžių.

L.Dončičius krenta iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

L.Dončičius krenta iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

0

Kalifornijos klubas iki lapkričio vidurio lauks išialgijos pristabdyto LeBrono Jameso, o dabar prarado ir stulbinančiai sezoną pradėjusį Luka Dončičių. Slovėnas bent savaitę nežais dėl piršto patempimo ir kairiosios blauzdos sumušimo.

26-erių žvaigždė per du pirmuosius mačus fiksavo net 46 taškų vidurkį. Tik jis, Anthony Davisas, Michaelas Jordanas ir Wiltas Chamberlainas yra pradėję Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną dviem 40 taškų pasirodymais paeiliui.

Praėjusį sezoną L.Dončičiaus vidurkiai siekė 35 minutes, 28,2 taško (37 procentai tritaškių), 8,2 atkovoto kamuolio ir 7,7 rezultatyvaus perdavimo.

„Lakers“ startavo pralaimėjimu ir pergale, o per artimiausią savaitę sužais keturis mačus – prieš Sakramento „Kings“ (1/1), Portlando „Trail Blazers“ (1/1), Minesotos „Timberwolves“ (1/1) bei Memfio „Grizzlies“ (2/1).

