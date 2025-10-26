Dončičius praleis savaitę dėl traumos – „Lakers“ lieka be abiejų žvaigždžių

Kalifornijos klubas iki lapkričio vidurio lauks išialgijos pristabdyto LeBrono Jameso, o dabar prarado ir stulbinančiai sezoną pradėjusį Luka Dončičių. Slovėnas bent savaitę nežais dėl piršto patempimo ir kairiosios blauzdos sumušimo.
Lakers' Luka Doncic is out for at least one week with a left finger sprain and lower left leg contusion.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 26, 2025
26-erių žvaigždė per du pirmuosius mačus fiksavo net 46 taškų vidurkį. Tik jis, Anthony Davisas, Michaelas Jordanas ir Wiltas Chamberlainas yra pradėję Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną dviem 40 taškų pasirodymais paeiliui.
Praėjusį sezoną L.Dončičiaus vidurkiai siekė 35 minutes, 28,2 taško (37 procentai tritaškių), 8,2 atkovoto kamuolio ir 7,7 rezultatyvaus perdavimo.
„Lakers“ startavo pralaimėjimu ir pergale, o per artimiausią savaitę sužais keturis mačus – prieš Sakramento „Kings“ (1/1), Portlando „Trail Blazers“ (1/1), Minesotos „Timberwolves“ (1/1) bei Memfio „Grizzlies“ (2/1).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!