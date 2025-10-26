Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Grizzlies“ naujokas žėrė tritaškius

2025-10-26 08:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 08:56

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę įsirašė Memfio „Grizzlies“ (2/1), kuri namie 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:18) susitvarkė su Indianos „Pacers“ (0/2).

C.Cowardas žėrė tritaškius (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę įsirašė Memfio „Grizzlies“ (2/1), kuri namie 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:18) susitvarkė su Indianos „Pacers“ (0/2).

0

„Grizzlies“ gretose žibėjo 11-asis šaukimas Cedricas Cowardas, pataikęs 6 iš 6 tritaškių ir viso rinkęs 27 taškus. Jis taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 perdavimus.

19 taškų rinko Ja Morantas, 17 taškų – Jareno Jacksono sąskaitoje, 16 – Javono Smallo, 10 – Kentaviouso Caldwello-Pope‘o.

„Pacers“ 26 taškus įmetė Bennedictas Mathurinas, 15 – Aaronas Nesmithas (4/6 trit.), 13 – Obi Toppinas (9 atk. kam.) ir Pascalis Siakamas (6 atk. kam., 6 rez. perd.).

