„Grizzlies“ naujokas žėrė tritaškius

„Grizzlies“ gretose žibėjo 11-asis šaukimas Cedricas Cowardas, pataikęs 6 iš 6 tritaškių ir viso rinkęs 27 taškus. Jis taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 perdavimus.
19 taškų rinko Ja Morantas, 17 taškų – Jareno Jacksono sąskaitoje, 16 – Javono Smallo, 10 – Kentaviouso Caldwello-Pope‘o.
„Pacers“ 26 taškus įmetė Bennedictas Mathurinas, 15 – Aaronas Nesmithas (4/6 trit.), 13 – Obi Toppinas (9 atk. kam.) ir Pascalis Siakamas (6 atk. kam., 6 rez. perd.).
