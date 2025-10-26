Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelio pasirodymas prieš „Magic“: kuklus indėlis ir šešios pražangos

2025-10-26 08:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 08:30

Čikagos „Bulls“ (2/0) komanda su Matu Buzeliu Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) svečiuose 110:98 (29:30, 23:19, 31:31, 27:18) susitvarkė su Orlando „Magic“ (1/2) klubu.

M.Buzelis greit rinkosi pražangas (Scanpix nuotr.)

Čikagos „Bulls“ (2/0) komanda su Matu Buzeliu Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) svečiuose 110:98 (29:30, 23:19, 31:31, 27:18) susitvarkė su Orlando „Magic“ (1/2) klubu.

0

Lygi kova vyko du kėlinius, vėliau „Bulls“ sykį pabandė atitrūkti (70:60), bet pranašumą išbarstė ir rezultatas tapo lygus – 75:75. Paskutiniame kėlinyje sekė dar viena gera atkarpa (98:89), po kurios „Magic“ nebepavijo oponentų.

M.Buzelis per 12 minučių pelnė 3 taškus (1/3 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, 2 kartus klydo, 6 – prasižengė.

Čikagos ekipai 21 tašką rinko Joshas Giddey (8 atk. kam.), 16 – Jalenas Smithas, po 15 – Ayo Dosunmu ir Nikola Vučevičius (8 atk. kam.), 13 – Tre Jonesas (8 rez. perd., 5 per. kam.).

„Magic“ gretose išsiskyrė Paolo Banchero (24 tšk., 10 atk. kam.), Anthony Blackas (19 tšk.), Franzas Wagneris (17 tšk., 7 atk. kam.) ir Desmondas Bane‘as (14 tšk.).

