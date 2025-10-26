Buzelio pasirodymas prieš „Magic“: kuklus indėlis ir šešios pražangos

Lygi kova vyko du kėlinius, vėliau „Bulls“ sykį pabandė atitrūkti (70:60), bet pranašumą išbarstė ir rezultatas tapo lygus – 75:75. Paskutiniame kėlinyje sekė dar viena gera atkarpa (98:89), po kurios „Magic“ nebepavijo oponentų.
M.Buzelis per 12 minučių pelnė 3 taškus (1/3 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, 2 kartus klydo, 6 – prasižengė.
Čikagos ekipai 21 tašką rinko Joshas Giddey (8 atk. kam.), 16 – Jalenas Smithas, po 15 – Ayo Dosunmu ir Nikola Vučevičius (8 atk. kam.), 13 – Tre Jonesas (8 rez. perd., 5 per. kam.).
„Magic“ gretose išsiskyrė Paolo Banchero (24 tšk., 10 atk. kam.), Anthony Blackas (19 tšk.), Franzas Wagneris (17 tšk., 7 atk. kam.) ir Desmondas Bane‘as (14 tšk.).
