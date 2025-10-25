Kalendorius
Spalio 25 d.
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Trail Blazers“ naujo trenerio starte – įspūdingas Avdijos žaidimas ir pergalė prieš „Warriors“

2025-10-25 09:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 09:33

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) galingą pasirodymą surengė skandalo sukrėsti Portlando „Trail Blazers" (1/1).

T.Splitteris ir D.Avdija sudarė pergalingą tandemą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) galingą pasirodymą surengė skandalo sukrėsti Portlando „Trail Blazers“ (1/1).

Oregono klubas namie 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28) nugalėjo San Fransisko „Golden State Warriors“ (2/1).

Mačas startavo permainingai, o šeimininkai į priekį truktelėjo prieš pat ilgąją pertrauką – 69:56. Šis pranašumas tapo solidžiu pamatu trečiajame kėlinyje pabėgti dar toliau (101:83), o „kariams“ atsitiesti nepavyko.

Portlando klubui tai buvo pirmasis mačas po stratego Chauncey Billupso suėmimo dėl įtarimų sukčiavimo ir lažybų skandale.

„Trail Blazers“ vyriausiojo trenerio pareigas perėmė Thiago Splitteris, anksčiau tokį postą užėmęs tik Paryžiaus „Paris“ klube. Prie NBA komandos šturvalo brazilas debiutavo pergalingai ir po rungtynių buvo išmaudytas naujųjų auklėtinių.

Tarp jų išsiskyrė ryškiai žibėjęs Deni Avdija. Izraelietis per 29 minutes surinko 26 taškus (7/12 dvitaškių, 4/6 tritaškių), 5 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir 4 pražangas.

Portlando klubas tritaškius metė 47 procentų tikslumu (16/34) ir privertė varžovus suklysti net 25 kartus.

„Warriors“ į priekį vėl tempė Stephenas Curry – 37-erių veteranas per 27 minutes pelnė 35 taškus (5/8 dvitaškių, 7/14 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 6, perėmė vieną ir prarado 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus bei kartą prasižengė.

San Fransisko klubui sezono starte teko tankiausias tvarkaraštis. „Kariai“ vieninteliai per pirmąsias keturias sezono dienas sužaidė tris mačus, visi kiti klubai pasidalino po 1–2 rungtynes.

Savaitgalį atsikvėpsiantys „Warriors“ vėliau namie sutiks Memfio „Grizzlies“, Portlando klubas keliauja į svečius pas Los Andželo „Clippers“.

„Warriors“: Stephenas Curry 35 (6 atk. kam., 7/14 tritaškių, 4 klaidos), Jonathanas Kuminga 16 (8 atk. kam.), Jimmy Butleris 14 (4 rez. perd.), Draymondas Greenas 12 (5 rez. perd., 5 klaidos, 3/4 tritaškių), Brandinas Podziemskis 8 (5 atk. kam., 2/9 metimų).

„Trail Blazers“: Deni Avdija 26 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4/6 tritaškių), Jerami Grantas 22, Toumani Camara 19 (7 atk. kam., 3 per. kam., 3/7 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 17 (4 atk. kam., 5/15 metimų), Donovanas Clinganas 14 (8 atk. kam.), Krisas Murray’us 13, Jrue Holiday’us 12 (5 atk. kam., 11 rez. perd., 4 klaidos), Matisse’as Thybulle’as 10 (3 per. kam.).

