„Mavericks“ su pirmuoju šaukimu Flaggu startuoja prastai – antras pralaimėjimas NBA sezone

Teksaso klubas namie nusileido vienais lygos autsaiderių vadinamiems Vašingtono „Wizards“ (1/1) – 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26).
„Mavericks“ sklandžiai pradėjo rungtynes (23:9), bet antrąjį ketvirtį pradėjo puspenktos minutės nepelnydami nė taško ir atsiliko 35:39.
Trečiajame ketvirtyje Dalaso klubo deficitas pasiekė 17 taškų (72:89), o per likusį laiką perlaužti mačo eigos šeimininkams nepavyko.
„Mavericks“ vasarą pirmuoju šaukimu pakvietė 206 cm ūgio Cooperį Flaggą ir patiki puolėjui atakų organizavimo pareigas. Kartu su juo rungtynes pradėjo 195 cm ūgio Klay’us Thompsonas bei trys aukštaūgiai – P.J.Washingtonas (201 cm), Anthony Davisas (208 cm), Dereckas Lively (216 cm). Traumuotą Kyrie Irvingą pavaduoti turėjęs D’Angelo Russellas sužaidė vos 9 minutes.
C.Flaggas su naujomis pareigomis tvarkėsi universaliu pasirodymu – 35 minutės, 18 taškų (4/9 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 3 pražangos. Jo žaistos minutės pralaimėtos šešiais taškais.
Efektyvesnis Dalaso klube buvo tik A.Davisas, per 38 minutes surinkęs 27 taškus (9/15 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 9/12 baudų metimų), 13 atkovotų, 2 perimtus ir 5 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus bei 3 pražangas.
„Mavericks“ suklydo 21 kartą, o tritaškius metė vos 29 procentų taiklumu (10/34).
Nugalėtojų gretose išsiskyrė 21-erių puolėjas Kyshawnas George’as – 35 minutės, 34 taškai (4/6 dvitaškių, 7/9 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 11 atkovotų, 2 perimti ir 5 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai bei 5 pražangos.
17 taškų pridėjo šeštuoju šaukimu pakviestas Tre Johnsonas, žaidęs puikiai pažįstamoje aplinkoje – jis Dalase baigė mokyklą, o studijavo Teksaso universitete.
Vašingtono klubas grįžta namo, kur priims Šarlotės „Hornets“, savo arenoje liekantys „Mavericks“ sutiks Toronto „Raptors“.
„Wizards“: Kyshawnas George’as 34 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 7/9 tritaškių, 3 blokai, 5 klaidos), Tre Johnsonas 17 (3/6 tritaškių), Alexandre’as Sarras 14 (9 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blokai), Marvinas Bagley 10, Khrisas Middletonas 9 (4/13 metimų, 3 per. kam.).
„Mavericks“: Anthony Davisas 27 (13 atk. kam., 4 rez. perd., 5 klaidos, 0/4 tritaškių), Cooperis Flaggas (5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos) ir P.J.Washingtonas (9 atk. kam., 8 klaidos) po 18, Maxas Christie (3/6 tritaškių) ir Jadenas Hardy po 9, Klay’us Thompsonas (1/6 tritaškių) ir Dereckas Lively (6 atk. kam.) po 8, Naji Marshallas 7 (6 atk. kam., 4 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!