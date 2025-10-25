Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nuostabus Dončičiaus pasirodymas atvedė „Lakers“ į užtikrintą pergalę

2025-10-25 08:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 08:31

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) antruoju bandymu pirmąją pergalę nuskynė Los Andželo „Lakers“ (1/1).

L.Dončičius lieka sunkiai sulaikomu (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) antruoju bandymu pirmąją pergalę nuskynė Los Andželo „Lakers“ (1/1).

REKLAMA
0

Luka Dončičiaus vedamas Kalifornijos klubas namie 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16) pranoko Minesotos „Timberwolves“ (1/1).

„Vilkai“ atsilaikė iki ilgosios pertraukos (63:68), bet po jos skirtumas tarp komandų ėmė augti ir ketvirtajame kėlinyje išsipūtė iki 25 taškų (101:126). Ginklus sudėję svečiai mačą baigė rezerviniu penketu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ryškiai žibėjęs L.Dončičius per 35 minutes surinko 49 taškus (9/11 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 16/19 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, 8 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidos ir 4 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis tapo vos ketvirtuoju žaidėju NBA istorijoje, sezoną pradėjęs dviem 40 taškų pasirodymais, prisijungdamas prie Michaelo Jordano, Wilto Chamberlaino ir Anthony Daviso.

REKLAMA

Papildomą krūvį slovėnui uždėjo tai, kad LeBrono Jameso startą atidėjo išialgija, o be jo „Lakers“ negali pasigirti gilia rotacija – daugiau nei du metimus „iš žaidimo“ realizavo vos keturi komandos žaidėjai.

L.Dončičiui neprilygo taip pat solidžiai pasirodęs „Timberwolves“ vedlys Anthony Edwardsas – 35 minutės, 31 taškas (8/13 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 6/9 baudų metimų), 4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 2 klaidos.

REKLAMA
REKLAMA

Daugeliu rodiklių komandos pasirodė apylygiai, o „Lakers“ tiesiog atakavo taikliau, sumesdami 70 procentų dvitaškių (33/47) ir 41 procentą tritaškių (12/29).

Los Andželo klubas artimiausiame mače lankysis pas Domanto Sabonio atstovaujamus Sakramento „Kings“, „Timberwolves“ namie priims Indianos „Pacers“.

„Lakers“: Luka Dončičius 49 (5/12 tritaškių, 11 atk. kam., 8 rez. perd.), Austinas Reavesas 25 (7 atk. kam., 11 rez. perd.), Rui Hachimura 23 (8/9 dvitaškių), DeAndre Aytonas 15 (8 atk. kam., 7/11 dvitaškių).

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 31 (4 atk. kam., 5 rez. perd., 3/6 tritaškių), Juliusas Randle’as 26 (9 atk. kam., 5 rez. perd., 4/8 tritaškių), Donte DiVincenzo 13 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Jadenas McDanielsas 10 (0/4 tritaškių), Jaylenas Clarkas ir Nah’Shonas Hylandas po 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų