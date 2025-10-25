Nuostabus Dončičiaus pasirodymas atvedė „Lakers“ į užtikrintą pergalę

Luka Dončičiaus vedamas Kalifornijos klubas namie 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16) pranoko Minesotos „Timberwolves“ (1/1).
„Vilkai“ atsilaikė iki ilgosios pertraukos (63:68), bet po jos skirtumas tarp komandų ėmė augti ir ketvirtajame kėlinyje išsipūtė iki 25 taškų (101:126). Ginklus sudėję svečiai mačą baigė rezerviniu penketu.
Ryškiai žibėjęs L.Dončičius per 35 minutes surinko 49 taškus (9/11 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 16/19 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, 8 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidos ir 4 pražangas.
Jis tapo vos ketvirtuoju žaidėju NBA istorijoje, sezoną pradėjęs dviem 40 taškų pasirodymais, prisijungdamas prie Michaelo Jordano, Wilto Chamberlaino ir Anthony Daviso.
Papildomą krūvį slovėnui uždėjo tai, kad LeBrono Jameso startą atidėjo išialgija, o be jo „Lakers“ negali pasigirti gilia rotacija – daugiau nei du metimus „iš žaidimo“ realizavo vos keturi komandos žaidėjai.
L.Dončičiui neprilygo taip pat solidžiai pasirodęs „Timberwolves“ vedlys Anthony Edwardsas – 35 minutės, 31 taškas (8/13 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 6/9 baudų metimų), 4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 2 klaidos.
Daugeliu rodiklių komandos pasirodė apylygiai, o „Lakers“ tiesiog atakavo taikliau, sumesdami 70 procentų dvitaškių (33/47) ir 41 procentą tritaškių (12/29).
Los Andželo klubas artimiausiame mače lankysis pas Domanto Sabonio atstovaujamus Sakramento „Kings“, „Timberwolves“ namie priims Indianos „Pacers“.
„Lakers“: Luka Dončičius 49 (5/12 tritaškių, 11 atk. kam., 8 rez. perd.), Austinas Reavesas 25 (7 atk. kam., 11 rez. perd.), Rui Hachimura 23 (8/9 dvitaškių), DeAndre Aytonas 15 (8 atk. kam., 7/11 dvitaškių).
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 31 (4 atk. kam., 5 rez. perd., 3/6 tritaškių), Juliusas Randle’as 26 (9 atk. kam., 5 rez. perd., 4/8 tritaškių), Donte DiVincenzo 13 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Jadenas McDanielsas 10 (0/4 tritaškių), Jaylenas Clarkas ir Nah’Shonas Hylandas po 9.
