TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis užtikrino „Kings“ pergalę prieš ryškiai žibėjusį Markkaneną

2025-10-25 07:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 07:37

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną kiek vėliau nei dauguma žaidėjų pradėjo Domantas Sabonis.

D.Sabonis pelnė lemiamus taškus (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną kiek vėliau nei dauguma žaidėjų pradėjo Domantas Sabonis.

0

Pirmąjį Sakramento „Kings“ (1/1) mačą dėl traumos praleidęs lietuvis antrajame pasirūpino namų pergale prieš Jutos „Jazz“ (1/1) – 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28).

Permainingame mače skirtumas tarp komandų nė karto nebuvo didesnis nei aštuoni taškai, o paskutinę minutę „karaliai“ sutiko minimalia persvara – 103:102.

Zachas LaVine’as tuomet prasižengė puolime, o Russellas Westbrookas pražanga stabdė Lauri Markkaneną. Suomis persvėrė rezultatą baudų metimais, bet lemiamą žodį tarė D.Sabonis, atkovojęs kamuolį puolime ir pelnęs du taškus su Walkerio Kesslerio pražanga (105:104).

Aukštaūgis prametė baudos metimą, „Jazz“ atkovojo kamuolį ir paprašė minutės pertraukėlės likus 6,1 sekundės. Trumpą ataką užbaigė pergalingu tapti galėjęs Keyonte George’o metimas, skriejęs pro šalį.

D.Sabonis pirmajame savo mače surinko dvigubą dublį – 37 minutės, 12 taškų (6/8 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 0/1 baudos metimo), 12 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą, 2 klaidas ir 3 pražangas.

Varžovų gretose už lietuvį trigubai rezultatyvesnis buvo L.Markkanenas, per 36 minutes surinkęs 33 taškus (8/10 dvitaškių, 4/13 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 4 atkovotus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei pražangą.

„Jazz“ dominavo kovoje dėl kamuolių (50:33), tačiau nesusitvarkė su perimetro gynyba – „Kings“ tritaškius vertė 44 procentų tikslumu (14/32).

Sakramento klubas pergalių seriją pradėti bandys namie priimdamas Los Andželo „Lakers“, Jutos ekipa savo arenoje žais prieš Fynikso „Suns“.

„Jazz“: Lauri Markkanenas 33 (4/14 tritaškių, 4 atk. kam.), Keyonte George’as 18 (10 rez. perd., 1/6 tritaškių), Brice’as Sensabaugh 15 (3/7 tritaškių), Walteris Claytonas (5 atk. kam.) ir Kyle’as Filipowskis (6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 10, Sviatoslavas Michailiukas 9, Jusufas Nurkičius 4 (11 atk. kam.), Walkeris Kessleris 3 (9 atk. kam., 1/1 dvitaškio, 6 klaidos).

„Kings“: Zachas LaVine’as 31 (4/9 tritaškių), Malikas Monkas 20 (6/9 tritaškių), Dennisas Schroderis 17 (5 atk. kam., 1/5 tritaškių, 4 klaidos), Domantas Sabonis 12 (12 atk. kam.), DeMaras DeRozanas (6 rez. perd.) ir Russellas Westbrookas (4 rez. perd.) po 7.

