NBA veteranas pasirašė sutartį „Pelicans“

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad 37-erių centras pasirašė vienerių metų 3,6 mln. JAV dolerių vertės sutartį su Naujojo Orleano „Pelicans“.
NBA čempionas pastaruosius tris sezonus žaidė „Nuggets“, o šis sezonas lygoje jam bus 18-tas.
Pernai 211 cm ūgio vidurio puolėjo skaičiai NBA per 12 minučių siekė 3,4 taško, 4,7 atkovoto kamuolio ir 0,4 bloko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!