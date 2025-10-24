Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA veteranas pasirašė sutartį „Pelicans“

2025-10-24 18:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 18:08

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) veteranas DeAndre Jordanas ir toliau rungtyniaus lygoje.

D.Jordanas toliau žais NBA (Scanpix nuotr.)

NBA čempionas pastaruosius tris sezonus žaidė „Nuggets", o šis sezonas lygoje jam bus 18-tas.

0

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad 37-erių centras pasirašė vienerių metų 3,6 mln. JAV dolerių vertės sutartį su Naujojo Orleano „Pelicans“.

NBA čempionas pastaruosius tris sezonus žaidė „Nuggets“, o šis sezonas lygoje jam bus 18-tas.

Pernai 211 cm ūgio vidurio puolėjo skaičiai NBA per 12 minučių siekė 3,4 taško, 4,7 atkovoto kamuolio ir 0,4 bloko.

