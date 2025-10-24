„AC Milan“ nesugebėjo palaužti autsaiderės „Pisa“ komandos

Rafaelis Leao rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „AC Milan“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.
Juanas Cuadrado sužaidus valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išlygino rezultatą 1:1.
M'Bala Nzola rungtynių pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą „Pisa“ ekipos naudai 2:1.
Zachary Athekame rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išplėšė dramatiškas lygiąsias 2:2.
R. Leao pasižymėjo dvejose iš eilės „Serie A“ lygos namų rungtynėse iš eilės pirmą kartą nuo 2024 m. gegužės mėn.
„AC Milan“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 17 taškų ir rikiuojasi pirmoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Pisa“ su 4 taškais žengia aštuonioliktas.
