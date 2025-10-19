Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas, Italijoje – skirtingi lietuvių pasirodymai

Belgijos pirmenybėse gynėjas Edgaras Utkus žaidė 69 minutes, o lietuvio atstovaujamas Briugės „Cercle“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Genk“ klubu.
Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė 83 minutes, o lietuvio ginamas „Maribor“ klubas gan netikėtai svečiuose 0:1 nusileido „Koper“ klubui.
Albanijos lygoje tarpusavyje susitiko dvejų lietuvių klubai. Gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Elbasani“ klubas namuose 1:2 nusileido „Vora“ klubui, į kurio sudėtį po traumos sugrįžo puolėjas Manfredas Ruzgis, bet jis dar liko ant suolo ir į aikštę nežengė.
Slovakijos lygoje puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes, bet lietuvis nepasižymėjo, o jo atstovaujamas Michalovcės „Zemplin“ klubas išvykoje 2:3 pralaimėjo „Kosice“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje Edgaras Dubickas žaidė 66 minutes ir 61 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Ternana“ klubas išvykoje 1:0 nugalėjo „Campobasso“ klubo žaidėjus.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse gynėjas Motiejus Šapola žaidė nuo 62 minutės, o saugas Ernestas Gudelevičius nuo 85 minutės, bet lietuvių atstovaujamas „Siracusa“ klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo „Casertana“ klubui.
Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, bet su „Perugia“ klubu išvykoje 0:3 pralaimėjo „Pineto“ klubui.
Trečioje Vokietijos lygoje saugas Lukas Michelbrink liko ant Kotbuso „Energie“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:1 įveikė „Ulm“ klubą.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius praleido įvartį, bet jo klubas „Lorca Deportiva“ svečiuose 3:1 nugalėjo buvusį lietuvio klubą „Linares Deportivo“.
Tuo metu ketvirtoje Italijos lygoje „Serie D“ Augustinas Klimavičius žaidė startinėje „Sestri Levante“ klubo sudėtyje, bet jo ekipa 0:1 nusileido „Vado“ klubui.
Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes bei padėjo Splito „Hajduk“ klubui svečiuose 3:0 įveikti Pulos „Istra“ klubo žaidėjus.
