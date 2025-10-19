Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas, Italijoje – skirtingi lietuvių pasirodymai

2025-10-19 23:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 23:06

Suomijos lygoje saugas Paulius Golubickas žaidė 81 minutę ir rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo rungtynių įvarčio 17 minutę bei taip padėjo Kuopio KuPS klubui namuose 3:1 įveikti Helsinkio HJK klubo žaidėjus. Po šios pergalės KuPS su 57 taškais rikiuojasi pirmoje lygos vietoje.

Paulius Golubickas | Klubo nuotr.

Suomijos lygoje saugas Paulius Golubickas žaidė 81 minutę ir rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo rungtynių įvarčio 17 minutę bei taip padėjo Kuopio KuPS klubui namuose 3:1 įveikti Helsinkio HJK klubo žaidėjus. Po šios pergalės KuPS su 57 taškais rikiuojasi pirmoje lygos vietoje.

REKLAMA
0

Belgijos pirmenybėse gynėjas Edgaras Utkus žaidė 69 minutes, o lietuvio atstovaujamas Briugės „Cercle“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Genk“ klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė 83 minutes, o lietuvio ginamas „Maribor“ klubas gan netikėtai svečiuose 0:1 nusileido „Koper“ klubui.

REKLAMA
REKLAMA

Albanijos lygoje tarpusavyje susitiko dvejų lietuvių klubai. Gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Elbasani“ klubas namuose 1:2 nusileido „Vora“ klubui, į kurio sudėtį po traumos sugrįžo puolėjas Manfredas Ruzgis, bet jis dar liko ant suolo ir į aikštę nežengė.

REKLAMA

Slovakijos lygoje puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes, bet lietuvis nepasižymėjo, o jo atstovaujamas Michalovcės „Zemplin“ klubas išvykoje 2:3 pralaimėjo „Kosice“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygoje Edgaras Dubickas žaidė 66 minutes ir 61 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Ternana“ klubas išvykoje 1:0 nugalėjo „Campobasso“ klubo žaidėjus.

REKLAMA
REKLAMA

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse gynėjas Motiejus Šapola žaidė nuo 62 minutės, o saugas Ernestas Gudelevičius nuo 85 minutės, bet lietuvių atstovaujamas „Siracusa“ klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo „Casertana“ klubui.

Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, bet su „Perugia“ klubu išvykoje 0:3 pralaimėjo „Pineto“ klubui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečioje Vokietijos lygoje saugas Lukas Michelbrink liko ant Kotbuso „Energie“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:1 įveikė „Ulm“ klubą.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius praleido įvartį, bet jo klubas „Lorca Deportiva“ svečiuose 3:1 nugalėjo buvusį lietuvio klubą „Linares Deportivo“.

Tuo metu ketvirtoje Italijos lygoje „Serie D“ Augustinas Klimavičius žaidė startinėje „Sestri Levante“ klubo sudėtyje, bet jo ekipa 0:1 nusileido „Vado“ klubui.

Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes bei padėjo Splito „Hajduk“ klubui svečiuose 3:0 įveikti Pulos „Istra“ klubo žaidėjus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Augustinas Klimavičius | Klubo nuotr.
Italijoje – pergalingas Augustino Klimavičiaus įvartis
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Italijoje žaidė tiek lietuvis, tiek lietuvė
Artūras Dolžnikovas (centre) | Klubo nuotr.
Artūras Dolžnikovas atsidarė įvarčių sąskaitą Čekijoje, Romualdas Jansonas beveik kėlinį žaidė Portugalijoje (7)
Edgaras Dubickas | Klubo nuotr.
Edgaras Dubickas pasižymėjo Italijoje, Gvidas Gineitis vėl žengė į aikštę, o Slovakijoje ir Čekijoje – lietuvių rezultatyvūs perdavimai (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų