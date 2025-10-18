Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Džiugas“ ir „Sūduva“ pasidalino po tašką

2025-10-18 20:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 20:32

Paskutinėse Lietuvos futbolo A lygos 31-ojo turo rungtynėse susitiko vietos „Džiugo“ ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolininkai. Atkakliose rungtynėse ekipos išsiskyrė taikiai rezultatu 0:0.

Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.

Vos prasidėjus rungtynėms, Igno Plūko budrumą patikrino ukrainietis Denysas Bunčukovas, o po kelių akimirkų kamuolį virš vartų pasiuntė ir sūduviečių saugas Maksymas Pyrogovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kėliniui artėjant prie pabaigos, puikaus perdavimo iš Žygimanto Baltrūno sulaukęs Frankline‘as Tangiri galva į vartus nepataikė. Visai netrukus pavojingai smūgiavo Nauris Petkevičius, tačiau nuo nemalonumų ekipą išgelbėjo vartininkas Marius Paukštė.

62-ąją minutę padirbėti buvo priverstas ir marijampoliečių vartų sargas – Simonas Urbys atliko tikslų smūgį į tolimąjį viršutinį vartų kampą, tačiau marijampoliečius išgelbėjo Ignas Plūkas.

Po kiek daugiau nei dešimties minučių iš už baudos aikštelės pykštelėjo antrajame kėlinyje aikštėje pasirodęs Dariušas Stankevičius, tačiau vėl sėkmingai sužaidė M. Paukštė.

Donato Vencevičiaus auklėtiniai su 52 taškais žengia ketvirtoje vietoje, o „Džiugas“, turintis 42 taškus, lieka septintoje pozicijoje.

