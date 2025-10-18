Chaosas Ostine: abu „McLaren“ pilotai neužbaigė pirmojo rato, Verstappenas šventė dar vieną pergalę

Lenktynių startas buvo itin dramatiškas. Vokietis Nico Hulkenbergas („Sauber“) kliudė australą Oscarą Piastri („McLaren“), o pastarasis tuomet susidūrė su britu Lando Norrisu („McLaren“). Abu „McLaren“ pilotai ir taip pat incidente sudalyvavęs ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“) tęsti lenktynių nebegalėjo. Tuo pačiu trasoje pasirodė saugos automobilis.
Šiame chaose nedalyvavęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) ramiai išlaikė pirmą vietą. Į antrą poziciją pakilo britas George‘as Russellas („Mercedes“), o net į trečią – ispanas Carlosas Sainzas („Williams“).
Dėl nuolaužų trasoje apie 10 minučių teko laukti, kol lenktynės buvo pratęstos. Po 5-ojo rato saugos automobilis iš trasos pasitraukė.
Lenktynių viduryje G. Russellas atakavo M. Verstappeną. Abu pilotai atsidūrė už trasos ribų, bet olandas sugebėjo išlaikyti pirmą vietą. Tuo tarpu britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) aplenkė komandos draugą monakietį Charlesą Leclercą bei pakilo į 4-ą poziciją.
Likus 4 ratams po Lance‘o Strollo („Aston Martin“) ir Estebano Ocono („Haas“) avarijos vėl prireikė saugos automobilio. Visus likusius ratus pilotai nuvažiavo paskui saugos automobilį. Teisėjai prieš finišą dar spėjo skirti 10 baudos sek. Oliveriui Bearmanui („Haas“), kuris, besigindamas nuo italo Kimi Antonelli („Mercedes“), išvažiavo už trasos ribų ir taip neleistinai įgijo pranašumą. O. Bearmaną tai nubloškė į 15-ą vietą, o K. Antonelli atiteko paskutinis taškas.
M. Verstappenas iškovojo pergalę ir dar labiau padidino intrigą kovoje dėl pasaulio čempiono titulo. G. Russellas finišavo antras, C. Sainzas – trečias, L. Hamiltonas – ketvirtas, o Ch. Leclercas – penktas.
JAV GP sprinto lenktynių rezultatai:
Čempionate toliau pirmauja 336 taškus turintis O. Piastri. L. Norrisas liko su 314 tšk., o M. Verstappenas taškų kraitį padidino iki 281. Konstruktorių taurę jau anksčiau užsitikrino „McLaren“ (650) komanda, o kova dėl antros vietos verda tarp „Mercedes“ (333), „Ferrari“ (307) bei „Red Bull“ (300).
Kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms vyks jau po kelių valandų – vidurnaktį. Sekmadienį lenktynės prasidės 22 val. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai parodys „Go3“ televizija.
Pagrindines JAV GP etapo lenktynes pirmadienį nuo 21 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.
