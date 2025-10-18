Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Giedrius Žibėnas po pergalės prieš „Neptūną“: apie puolimo progresą, Arno Veličkos stabdymą ir Jerricko Hardingo būklę

2025-10-18 20:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 20:11

Vilniaus „Rytas“ grįžo į pergalių kelią Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) namuose įveikdamas Klaipėdos „Neptūną“, o po laimėjimo vyr. treneris Giedrius Žibėnas džiaugėsi progresu puolime.

G.Žibėnas džiaugėsi puolimu (BNS nuotr.)

Treneris išskyrė geras vietas puolime, tačiau turėjo pastabų dėl auklėtinių gynybos.

0

Treneris išskyrė geras vietas puolime, tačiau turėjo pastabų dėl auklėtinių gynybos.

„Pirmavome beveik 37 minutes, kontroliavome rungtynes ir jas galėjome anksčiau uždaryti, – spaudos konferenciją pradėjo G.Žibėnas. – Turiu vis tiek pagirti komandą, dėjome žingsnį į priekį, ypatingai puolimą ir kamuolio judėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ledo ritulio perdavimų daug buvo, o gynyboje mes esame žymiai geresni nei 93 taškai, kas atrodo labai daug. 19 taškų po mūsų klaidų, įžaidėjai turi būti geresni, taip pat reikia būti geresniais su pražangomis. Turime tai jausti geriau, daryti protingas pražangas. Šiandien gerų pražangų nepadarėme, bet sveikiname sirgalius su pergale. Jie nusipelno mūsų dar geresnio žaidimo ir tikimės, kad jį parodysime trečiadienį.“

– Kaip pavyko Arną Veličką pristabdyti?

– Mes pažįstame Arną, kažkiek pavyko jį sustabdyti. Lomažo nesustabdėme, nors jis išsimetė daug metimų. O Arną, taip, mes pažįstame, bet tai nereiškia, kad kitose rungtynėse jį sustabdysime. Buvo didelis darbas šiandien padarytas mūsų gynėjų ir didelių žmonių, ypač stabdant jo pikenrolus.

– Kiek dar potencialo turi Kay'us Bruhnke žengti į priekį?

– Kai pradės mūsų gynėjai geriau įžaisti kamuolį, visi mūsų žaidėjai bus geresni. Labai paprastas atsakymas. Nieko nereikia išskirti, visi yra geresni žaidėjai, kai kamuolys geriau juda.

– Kokia yra Jerricko Hardingo situacija?

– Jis sportuoja individualiai, niekas jo neskubina, žiūrime diena po dienos jo savijautą, kaip reaguoja kūnas. Žiūrėsime, jokių pažadų niekam negalime sakyti. Čia yra žaidėjo sprendimas ir tą privalome gerbti. Patys matėte, koks buvo kritimas.



