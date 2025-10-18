Žemaitis kukliai prisidėjo prie „Glint“ nesėkmės prieš „Bursaspor“

Lietuvis prieš Čempionų lygos komandą per 25 minutes pelnė 3 taškus (0/3 dvit., 1/3 trit.), atkovojo kamuolį, perėmė – 2, prarado – 3. Jis dar atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir liko be naudingumo balų.
Nugalėtojams Malikas Parsonas pelnė 16 taškų, Brandonas Childressas surinko 15. Svečiams Judah Mintzas įmetė 16 taškų, Jayce'as Johnsonas pridėjo 13.
