TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Žemaitis kukliai prisidėjo prie „Glint“ nesėkmės prieš „Bursaspor“

2025-10-18 19:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 19:54

Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos „Glint“ (1/3) Turkijos lygos rungtynėse išvykoje 69:84 (20:19, 18:17, 9:26, 22:22) nepasipriešino Bursos „Bursaspor“ (2/2) klubui.

K.Žemaitis neišsiskyrė (Klubo nuotr.)

Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos „Glint“ (1/3) Turkijos lygos rungtynėse išvykoje 69:84 (20:19, 18:17, 9:26, 22:22) nepasipriešino Bursos „Bursaspor“ (2/2) klubui.

0

Lietuvis prieš Čempionų lygos komandą per 25 minutes pelnė 3 taškus (0/3 dvit., 1/3 trit.), atkovojo kamuolį, perėmė – 2, prarado – 3. Jis dar atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir liko be naudingumo balų.

Nugalėtojams Malikas Parsonas pelnė 16 taškų, Brandonas Childressas surinko 15. Svečiams Judah Mintzas įmetė 16 taškų, Jayce'as Johnsonas pridėjo 13.

