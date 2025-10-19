Pasaulio imtynių U23 čempionate – šeši mūsų šalies atstovai

Graikų-romėnų imtynių turnyre galynėsis Adomas Grigaliūnas (67 kg) ir Rokas Čepauskas (77 kg), moterų imtynių varžybose kovos Gabija Dilytė (50 kg), Vestina Danisevičiūtė (53 kg) ir Inna Alimova (57 kg). Vienintelis Paulius Leščauskas (86 kg) kausis laisvųjų imtynių stiliaus rungtyje.
Pasaulio imtynių U23 čempionatai rengiami nuo 2017 metų. Šių varžybų įtraukimu į UWW kalendorių norėta suteikti galimybę siekti tikslų ir save motyvuoti jaunimo amžiaus grupę (U20) perkopusiems jaunuoliams ir merginoms, kuriems dėl objektyvių priežasčių sudėtinga rungtis suaugusiųjų čempionatuose.
Beje, pirmas pasaulio U23 imtynių čempionatas vyko Bydgoščiuje ir jis buvo sėkmingiausias mūsų šalies komandai – Lenkijoje Danutė Domikaitytė ir Mantas Knystautas iškovojo bronzos medalius.
Dar viena bronza šalies imtynių kraitę papildė Kamilė Gaučaitė, kuri trečią vietą užėmė 2023-iais metais Tiranoje (Albanija).
Mūsų imtynininkų ir imtynininkių kovų tvarkaraštis:
Graikų-romėnų imtynės
Rokas Čepauskas 77 kg spalio 20 d.
Adomas Grigaliūnas 67 kg spalio 21 d.
Moterų imtynės
Gabija Dilytė 50 kg spalio 22 d.
Inna Alimova 57 kg spalio 23 d.
Vestina Danisevičiūtė 53 kg spalio 24 d.
Laisvosios imtynės
Paulius Leščauskas 86 kg spalio 26 d.
Varžybų pradžia 11:00 val.
Pusfinaliai 17:45 val.
Finalai 19:00 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!