Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio imtynių U23 čempionate – šeši mūsų šalies atstovai

2025-10-19 23:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 23:02

Pirmadienį Novi Sade startuoja pasaulio imtynių U23 čempionatas. Dėl apdovanojimų Serbijoje rungsis šeši mūsų šalies atstovai.

Rokas Čepauskas | imtynes.lt nuotr.

Pirmadienį Novi Sade startuoja pasaulio imtynių U23 čempionatas. Dėl apdovanojimų Serbijoje rungsis šeši mūsų šalies atstovai.

REKLAMA
0

Graikų-romėnų imtynių turnyre galynėsis Adomas Grigaliūnas (67 kg) ir Rokas Čepauskas (77 kg), moterų imtynių varžybose kovos Gabija Dilytė (50 kg), Vestina Danisevičiūtė (53 kg) ir Inna Alimova (57 kg). Vienintelis Paulius Leščauskas (86 kg) kausis laisvųjų imtynių stiliaus rungtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio imtynių U23 čempionatai rengiami nuo 2017 metų. Šių varžybų įtraukimu į UWW kalendorių norėta suteikti galimybę siekti tikslų ir save motyvuoti jaunimo amžiaus grupę (U20) perkopusiems jaunuoliams ir merginoms, kuriems dėl objektyvių priežasčių sudėtinga rungtis suaugusiųjų čempionatuose.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, pirmas pasaulio U23 imtynių čempionatas vyko Bydgoščiuje ir jis buvo sėkmingiausias mūsų šalies komandai – Lenkijoje Danutė Domikaitytė ir Mantas Knystautas iškovojo bronzos medalius.

REKLAMA

Dar viena bronza šalies imtynių kraitę papildė Kamilė Gaučaitė, kuri trečią vietą užėmė 2023-iais metais Tiranoje (Albanija).

Mūsų imtynininkų ir imtynininkių kovų tvarkaraštis:

Graikų-romėnų imtynės

Rokas Čepauskas 77 kg spalio 20 d.

Adomas Grigaliūnas 67 kg spalio 21 d.

Moterų imtynės

Gabija Dilytė 50 kg spalio 22 d.

Inna Alimova 57 kg spalio 23 d.

Vestina Danisevičiūtė 53 kg spalio 24 d.

Laisvosios imtynės

Paulius Leščauskas 86 kg spalio 26 d.

Varžybų pradžia 11:00 val.

Pusfinaliai 17:45 val.

Finalai 19:00 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų