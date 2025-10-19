Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Prireikė deguonies kaukės: buvęs „Premier“ lygos vartininkas nokautuotas pirmajame raunde

2025-10-19 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 22:31

Parodomųjų kovų vakare buvusiam Anglijos „Premier“ lygos vartininkui Paddy Kenny po nokauto pirmajame raunde prireikė deguonies, kuomet jis krito ant žemės po buvusio „Hull City“ ir „Derby“ gynėjo Curtiso Davieso smūgio.

Kovos akimirka | Organizatorių nuotr.

Parodomųjų kovų vakare buvusiam Anglijos „Premier" lygos vartininkui Paddy Kenny po nokauto pirmajame raunde prireikė deguonies, kuomet jis krito ant žemės po buvusio „Hull City" ir „Derby" gynėjo Curtiso Davieso smūgio.

0

P. Kenny kovą pradėjo aktyviai, tačiau po trumpo energijos proveržio buvęs vartininkas gavo smūgį kairiąja ranka ir pradėjo svirduliuoti.

Netrukus į P. Kenny galvos apsaugą kliuvo dar keli smūgiai, o po maždaug minutės teisėjas buvo priverstas įsikišti ir suteikti P. Kenny trumpą atokvėpį.

Buvęs vidurio gynėjas C. Daviesas gavo kelis stiprius smūgius į galvą, tačiau greitai atsitiesė ir perėmė iniciatyvą, o P. Kenny vėl svirduliavo.

Praėjus mažiau nei dviem minutėms nuo kovos pradžios, C. Daviesas smogė P. Kenny dešine ranka ir pasiuntė jį į nokdauną – airis krito atbulas į virves.

P. Kenny nesugebėjo atsikelti ir teisėjas užfiksavo C. Davieso pergalę nokautu.

Po nokauto P. Kenny sugebėjo atsistoti ir pasikalbėti su C. Daviesu, prieš jį apžiūrint jo komandai ir medikams kampe. Galiausiai medikai uždėjo 47-erių metų sportininkui deguonies kaukę, nes buvęs futbolininkas akivaizdžiai jautėsi paveiktas smarkaus smūgio.

Galiausiai P. Kenny atsigavo, o abu varžovai apsikabino ringo centre, kai buvęs vartininkas atgavo pusiausvyrą.

Tą patį vakarą kovojo ir daugiau buvusių žaidėjų – buvęs „Chelsea“ saugas ir treneris Jody Morrisas įveikė buvusį Anglijos rinktinės žaidėją Davidą Bentley.

