TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

O. Olisevičiaus 17 taškų neišgelbėjo „Nutribullet“ nuo pralaimėjimo prieš A. Magro vadovaujamą komandą

2025-10-19 22:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 22:25

Italijos lygoje Osvaldo Olisevičiaus atstovaujama Trevizo „Nutribullet“ (0/3) ekipa namie 79:86 (22:16, 17:27, 15:24, 25:19) nusileido Neapolio „Basket“ komandai, kurią treniruoja Alessandro Magro.

O.Olisevičius buvo rezultatyvus

0

O.Olisevičius per 31 minutę pelnė 17 taškų (3/9 dvit., 2/6 trit., 5/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo metimą, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 17 naudingumo balų.

Nugalėtojams Savionas Flaggas ir Rasiras Boltonas įmetė po 18 taškų, pralaimėjusiems Joe Raglandas surinko 14.

