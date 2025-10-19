Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Broliai Gustas ir Gilius Miciulevičiai iškovojo aukso ir sidabro medalius Europos jaunių dziudo taurės etape

2025-10-19 12:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 12:47

Rygoje (Latvija) prasidėjusiame Europos jaunių dziudo taurės etape šeštadienį įspūdingai pasirodė broliai Gustas ir Gilius Miciulevičiai.

EJU nuotr. | Organizatorių nuotr.

REKLAMA

2

Svorio kategorijoje iki 50 kg Gustas nugalėjo estą Kou Lennartą Saarą, lenką Piotrą Kopiecą ir pusfinalyje pranoko ukrainietį Jehorą Lytvynenką. Gilius iš karto pateko į ketvirtfinalį, kur nugalėjo estą Rodioną Zubetsą, o pusfinalyje įveikė moldavą Maximą Carpą.

Finale broliams teko kautis tarpusavyje. Po įtemptos 4 min. kovos Gustas pasiekė pergalę „Yuko“ įvertinimu ir pasidabino auksu. Giliui atiteko sidabras.

5-ą vietą šeštadienį užėmė Rokas Makulavičius (iki 60 kg), 7-ą – Natas Aleksejūnas (iki 66 kg). Kiti lietuviai į 8-ukus nepateko.

