Broliai Gustas ir Gilius Miciulevičiai iškovojo aukso ir sidabro medalius Europos jaunių dziudo taurės etape

Svorio kategorijoje iki 50 kg Gustas nugalėjo estą Kou Lennartą Saarą, lenką Piotrą Kopiecą ir pusfinalyje pranoko ukrainietį Jehorą Lytvynenką. Gilius iš karto pateko į ketvirtfinalį, kur nugalėjo estą Rodioną Zubetsą, o pusfinalyje įveikė moldavą Maximą Carpą.
Finale broliams teko kautis tarpusavyje. Po įtemptos 4 min. kovos Gustas pasiekė pergalę „Yuko“ įvertinimu ir pasidabino auksu. Giliui atiteko sidabras.
5-ą vietą šeštadienį užėmė Rokas Makulavičius (iki 60 kg), 7-ą – Natas Aleksejūnas (iki 66 kg). Kiti lietuviai į 8-ukus nepateko.
